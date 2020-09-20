'Nasipse Adayız', Altın Koza'da ödülleri topladı - Son Dakika

'Nasipse Adayız', Altın Koza'da ödülleri topladı

KORONAVİRÜS pandemisi nedeniyle İstanbul'da yapılan 27'nci Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali Ödül Töreni, renkli görüntülere sahne oldu.

'Nasipse Adayız', Altın Koza'da ödülleri topladı, System.String[]

KORONAVİRÜS pandemisi nedeniyle İstanbul'da yapılan 27'nci Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali Ödül Töreni, renkli görüntülere sahne oldu. Ercan Kesal'ın yönettiği 'Nasipse Adayız', festivalde En İyi Film seçilirken, 5 dalda da ödül aldı.

Adana Bu¨yu¨ks¸ehir Belediyesi tarafından 14 – 20 Eylül tarihleri arasında düzenlenen 27'nci Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin ödül töreni İstanbul Beşiktaş Süleyman Seba Kültür Merkezi'nde yapıldı. Film gösterimlerinde olduğu gibi ödül töreni de salgın koşullarına uygun şekilde gerçekleştirildi. 10 filmin yarıştığı Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması ile 4 kategoride 22 filmin yarıştığı Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması'nda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Festival kapsamında Yaşam Boyu Onur Ödülleri usta oyuncular Nur Sürer ve Rutkay Aziz'e, Orhan Kemal Emek Ödülü ise Yönetmen Orhan Oğuz'a takdim edildi.Oyuncu Volkan Severcan'ın sunduğu törene Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, yarışma filmlerinin kadroları, jüri üleleri ile konuklar katıldı.Ferhat Göçer'in şarkılarıyla renklendirdiği ve gönüllü olarak katıldığı gecede söz alan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, festivali bu yıl pandemi koşullarında da olsa yapmak istediklerini kaydetti. Zeydan Karalar, "Sanat, barış, kardeşlik ve insan sevgisidir. Sanata karşı çıkanların aksine, sanatı destekleyeceğiz ve sanatsal etkinliklerimize devam edeceğiz. Festival boyunca çok önemli etkinliklere imza attık. Eşi benzeri şimdiye kadar görülmeyen 'Gondolda Film Keyfi' etkinliğimiz ile Seyhan Nehri üzerinde insanlarımız açık havada, gondol üzerinde film seyretme keyfi yaşadı" dedi.SİNEMANIN NABZI ADANA'DA TUTULURDUTürkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir" sözlerine vurgu yapan Zeydan Karalar, "Bizim yolumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün yoludur" diye konuştu. 'Adana' denilince akla sinemanın geldiğini vurgulayan Başkan Zeydan Karalar, geçmişte yüzlerce yazlık sinemanın bulunduğu Adana'da tutan bir filmin, bütün Türkiye'de kalabalık izleyici kitlesiyle buluştuğunu hatırlattı.Başkan Zeydan Karalar konuşmasının ardından töreni şarkılarıyla renklendiren Ferhat Göçer'e ve ödül törenine ev sahipliği yapan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a plaket verdi.Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da bereketli toprakların festivaline ev sahipliği yapmanın onurunu yaşadıklarını söyledi.Yaşam Boyu Onur Ödülü alan Oyuncu Nur Sürer, sinemaya 1979 yılında Adana Karataş'ta Bereketli Topraklar filmiyle başladığını ve Adana'nın kendisi için çok önemli olduğunu belirterek, ödülü çok sevdiği Başkan Zeydan Karalar'ın döneminde almanın da mutluluğunu yaşadığını ifade etti.Yine Yaşam Boyu Onur Ödülü'nü Başkan Zeydan Karalar'ın elinden alan Oyuncu Rutkay Aziz de ödülünü doktorlara ve sağlık çalışanlarına hediye ettiğini kaydetti.Orhan Kemal Emek Ödülü'nü, Orhan Kemal'in oğlu Işık Öğütçü'den alan Yönetmen Orhan Oğuz ise Orhan Kemal'in elini tutmuş gibi hissettiğini dile getirdi.'NASİPSE ADAYIZ' ÖDÜLLERİ TOPLADI10 filmin yarıştığı Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması ödül listesi şöyle oluştu: En İyi Film Ödülü'nü Ercan Kesal'ın yönettiği Nasipse Adayız filmi aldı.Yılmaz Güney Özel Ödülü'nü Bilmemek filmi aldı.En İyi Yönetmen Ödülü'nü Leyla Yılmaz, Bilmemek filmiyle aldı.En İyi Senaryo Ödülü'nü Ercan Kesal, Nasipse Adayız filmiyle aldı.En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü Senan Kara,  Bilmemek filmindeki rolüyle aldı.En İyi Erkek Oyuncu Ödülü iki kişiye layık görüldü. Plaza filmindeki oyunuyla Onur Berk Arslanoğlu ve Ceviz Ağacı filmindeki rolüyle Serdar Orçin bu dalda ödül alan iki isim oldu.En İyi Film Müziği Ödülü'nü Ceviz Ağacı filmindeki müziğiyle Payam Azadi aldı.En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü'nü Orçun Özkılınç, Mavzer filmiyle aldı.En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü'nü Emel Erden, Topal Şükran'ın Maceraları filmiyle aldı.Ayhan Ergürsel En İyi Kurgu Ödülü'nü Ali Aga, Nasipse Adayız filmiyle aldı.Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü Ozan Çelik Mavzer filmindeki rolüyle aldı.-Yardımcı Rolde En İyi Kadın Oyuncu Ödülleri Mavzer filmindeki rolüyle Seda Türkmen ve Nasipse Adayız filmindeki rolüyle  Selin Yenici'ye verildi.-Türkan Şoray Umut Veren Genç Kadın Oyuncu Ödülü'nü Plaza filmindeki rolüyle Deniz Altan ve Ben Bir Denizim filmindeki rolüyle Sitare Akbaş aldı.-Umut Veren Genç Erkek Oyuncu Ödülü de iki oyuncuya layık görüldü. Bilmemek filmindeki rolüyle Emir Özden ve Yeniden Leyla filmindeki rolüyle Ahmet Melih Yılmaz ödülü alan isimler oldu.-FİLMYÖN En İyi Yönetmen Ödülü'nü Ercan Kesal, Nasipse Adayız filmiyle aldı.-SİYAD Cüneyt Cebenoyan En İyi Film Ödülü'nü Leyla Yılmaz Bilmemek filmiyle aldı.ULUSAL ÖĞRENCİ KISA FİLM YARIMAŞI SONUÇLARI4 kategoride 22 filmin yarıştığı Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması sonuçları da şöyle: En İyi Belgesel Film: Seval, Yönetmen Ahmet Keçili, Çukurova Üniversitesi.En İyi Canlandırma Film: Circle, Yönetmen Melisa Hoş, 9 Eylül Üniversitesi.En İyi Deneysel Film: 61 Sokak No: 4, Yönetmen Çağıl Saydam, İzmir Ekonomi Üniversitesi.En İyi Kurmaca Film: Vaveyla, Yönetmen Birhat Temel, Çukurova Üniversitesi.

Kurmaca dalındaki ödül, Festival Direktörü Kadir Beycioğlu'nun bir süre önce trafik kazasında hayatını kaybeden oğlu Bora Beycioğlu adına verildi. Festivalin hazırlanmasına büyük emeği olan Kadir Beycioğlu, rahatsızlığı ve yaşadığı büyük acı nedeniyle ödül törenine katılamadı fakat bir videoyla duygu ve düşüncelerini törene katılanlarla paylaştı.


Adana Altın Koza, İstanbul, Adana, Film, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 16:35 - Kaynak: DHA

Son Dakika Kültür Sanat 'Nasipse Adayız', Altın Koza'da ödülleri topladı - Son Dakika

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