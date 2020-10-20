'Nasipse Adayız' seyirciyle buluşuyor

Film 27. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda en iyi film ve en iyi yönetmen dahil toplam 5 dalda ödül almıştı.

İstanbul Film Festivali'nde de en iyi yönetmen dahil 3 ödül alan yapım İstanbul'da bir belediyenin başkan aday adayı olan doktor Kemal Güner'in trajikomik hikayesini anlatıyor.

Yapımın karosunda Ercan Kesal'la beraber Selin Yeninci, İnanç Konukçu ve Muttalip Müjdeci de yer alıyor.