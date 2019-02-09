Nasıranlı, Bütün Adaylar İçin Çalışıyor

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe Belediye Başkan adayı avukat Cevdet Nasıranlı, sadece kendi bölgesi için değil, AK Parti'nin bütün adayları için yoğun bir çalışma yürütüyor.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe Belediye Başkan adayı avukat Cevdet Nasıranlı, sadece kendi bölgesi için değil, AK Parti'nin bütün adayları için yoğun bir çalışma yürütüyor. Cevdet Nasıranlı, bütün ilçelerdeki taziyelere katılıp, kanaat önderleri ve büyük ailelerle görüşerek hem büyükşehir belediyesi, hem gittiği ilçe belediyesi hem de kendi ilçesi için destek istemeye devam ediyor.



Kendi seçim bölgesi haricinde bütün ilçeleri gezen AK Parti Kayapınar İlçe Belediye Başkan adayı avukat Cevdet Nasıranlı, çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmayacağını söyledi. Halkın her kesimine dokunacağını dile getiren Cevdet Nasıranlı, seçim bölgesi haricindeki ilçelerde bulunun taziyeleri de ihmal etmiyor. Seçim bölgesi haricinde bulunan diğer ilçelerdeki taziyelere giden Cevdet Nasıranlı, vatandaşların acısını paylaşıp, acı günlerinde yanlarında olduğunu gösterirken, yine kendi bölgesi dışındaki ilçelerde kanaat önderleri ile büyük ailelerin ileri gelenleriyle görüşerek AK Parti için hem büyükşehir hem diğer belediyeler için destek istiyor. Amacının Diyarbakır'da AK Parti'nin kazanması olduğunu belirten Cevdet Nasıranlı, "Kayapanır Diyarbakır'ın yeni bir yüzü olması nedeniyle bu memleketin her kesiminin Kayapınar ilçesinde bir karşılığı olduğunu herkes bilir. Bu bağlamda herkese giderek destek istememiz gerektiğini düşünüyorum. Bugün de Bağlar ilçesine bağlı Alatosun köyüne giderek hem bölgenin kanaat önderi hem de kirvemiz olan Şeyh Ahmet Karacadağ'dan destek istedik. Gittiğim bütün ilçelerde hem büyükşehir belediye başkanlığı, hem gittiğim ilçe belediye başkanı ve hem de kendi ilçem ile ilgili destek istiyorum" dedi.



Haşimi'den Nasıranlı'ya destek sözü



AK Parti Kayapınar İlçe Belediye Başkan adayı avukat Cevdet Nasıranlı, bölge gözetmeden çalışmalarını 24 saat esasına göre yaptığını söyledi. Nasıranlı, sadece kendi bölgesi için değil, Diyarbakır'ı bir bütün olarak ele alıp, AK Partinin başarısı için elinden geleni yaptığını söyledi. Nasıranlı, "Dün ilimiz ve bölgemizin önemli kanaat önderlerinden olan Seyyid Haşim Haşimi bizi evine davet etti. Bu onurlu davete icabet ederek Haşimi'den destek istedik. Kendisi de yerelde şahısların önemli olduğunu ve bu noktada bizlere tam destek vereceğini ifade etti" diye konuştu. - DİYARBAKIR

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