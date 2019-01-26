Son Dakika Haberleri: Nasıranlı'dan Seçim Öncesi Destek Ziyareti

Nasıranlı'dan Seçim Öncesi Destek Ziyareti

1 saat önce

Ak Parti Kayapınar Belediye Başkan adayı Cevdet Nasıranlı, beraberindeki heyetle Öz Büro İş Sendikası Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Aküzüm'e seçimlerde destek ziyaretinde bulundu.

Nasıranlı'dan Seçim Öncesi Destek Ziyareti, System.String[]
Ak Parti Kayapınar Belediye Başkan adayı Cevdet Nasıranlı, beraberindeki heyetle Öz Büro İş Sendikası Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Aküzüm'e seçimlerde destek ziyaretinde bulundu.

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti Diyarbakır Kayapınar İlçe Belediye Başkan adayı Cevdet Nasıranlı, Kayapınar için yaptığı ve yapacağı çalışmaları ziyarette dile getirdi. Nasıranlı, seçilmesi durumunda Kayapınar'da 12 bin işsiz vatandaş için işsizliği sıfıra indireceği sözünü vererek Kayapınar'a olan sevdasını anlattı.

Öz Büro İş Sendikası Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Aküzüm ise Belediye Başkan adayı Nasıranlı'ya güven duyduklarını bununla birlikte yapacağı çalışmalar için, Diyarbakır ve vatandaşların bekası için ellerinden gelen tüm imkanları sarf edeceklerini belirterek her zaman için vatandaşların hizmetinde olanlarla birlikte olacaklarını kaydetti. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 03:48 Kaynak: İHA

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