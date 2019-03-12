Son Dakika Haberleri: Nasıranlı Esnafla Bir Araya Geldi

Nasıranlı Esnafla Bir Araya Geldi

1 saat önce

Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AK Parti) Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe Belediye Başkan adayı olan Av. Cevdet Nasıranlı, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Nasıranlı Esnafla Bir Araya Geldi, System.String[]
Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AK Parti) Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe Belediye Başkan adayı olan Av. Cevdet Nasıranlı, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Yaklaşan yerel seçimler öncesi çalışmalarına hız veren Nasıranlı, Kayapınar ilçesinde bulunan Oto Galericiler Sitesi ve 75 Metrelik Yol üzerindeki esnafla bir araya geldi. Burada esnafla sohbet eden Nasıranlı, sorun ve taleplerini dinleyerek not aldı. Esnafın sorunlarını bildiğini kaydeden Nasıranlı, seçilmeleri halinde esnafla bir araya gelip yapılması gereken tüm çalışmaları yapıp kendilerine destek vereceklerini söyledi.

Nasıranlı, daha sonra Sur ilçesinde bulunan Balıkçılarbaşı semtinde vatandaşlarla bir araya gelip, sadece kendileri için değil diğer tüm AK Parti'li adaylar için oy istedi.

Esnaf ve vatandaşlar da yaptıkları çalışmaları bildiklerini ve Nasıranlı'ya destek vereceklerini söyledi. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 03:51 Kaynak: İHA

AK Parti, Diyarbakır, Kayapınar, Güncel
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