Nasıranlı, Genç Askon Toplantısına Katıldı
2 saat önce
AK Parti'nin Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe Belediyesi başkan adayı ve ASKON Diyarbakır Şube Başkanı Avukat Cevdet Nasıranlı Genç ASKON toplantısına katıldı.
AK Parti'nin Diyarbakır
'ın Kayapınar
İlçe Belediyesi başkan adayı ve ASKON Diyarbakır Şube Başkanı Avukat Cevdet Nasıranlı Genç
ASKON toplantısına katıldı.
Nasıranlı, toplantıda, yerel seçimler arifesinde ilçenin işsizlik konusunun çözümü noktasında görüşlerini anlattı. İlçede birincil sorun olan işsizliğin giderilmesi ve istihdamın artırılması için genç girişimcilerin KOBİ olarak hükümetin üretime olan desteklerini anlatan Nasıranlı, yarının dinamik ekonomisinde yer alacak olan genç iş adamlarına işlerinin büyütülmesi ile ilgili destekleri anlatıp hükümetin bölgeye nasıl yatırım yapacaklarını hatırlattı. - DİYARBAKIR
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 05:06 Kaynak: İHA
Genç Popçu Edis'den "Konsere Hazır Değilim" Diyen Takipçisine Olay Cevap: Maymunlar Giremez
Diyarbakır'da Yapılan Perde Ciğeri, 7'den 70'e Herkes Tarafından Tüketiliyor
İcra Yoluyla Babasına Götürülmek İstenen Çocuk, İntihara Kalkıştı
MEB'in Sistemini Hackleyip Notlarını Değiştiren Öğrenci Gözaltına Alındı