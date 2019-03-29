Son Dakika Haberleri: Nasıranlı Gençlerle Bir Araya Geldi

Nasıranlı Gençlerle Bir Araya Geldi

50 dakika önce

Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AK Parti) Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe Belediye Başkan adayı olan Av. Cevdet Nasıranlı, gençlerle bir araya gelip halay çekti.

Nasıranlı Gençlerle Bir Araya Geldi, System.String[]
Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AK Parti) Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe Belediye Başkan adayı olan Av. Cevdet Nasıranlı, gençlerle bir araya gelip halay çekti.

Seçimlere sayılı günler kala çalışmalarına devam eden Nasıranlı, Cegerxwin Kültür Merkezi'nde gençlerle bir araya geldi. Folklor kursuna devam eden gençlere eşlik eden Nasıranlı, kursiyerlerle birlikte halay çekti.

Daha sonra bir konuşma yapan Nasıranlı, genç başkan adayı olarak gençlere önem verdiklerini söyledi. Nasıranlı, "Ben de eski bir folklorcu olarak onları izledim ve beraber oyun oynadık. Cegerxwin Kültür Merkezi'nin bize az geldiğini biliyorum. İnşallah başkan olursak bir kongre merkezi tarzında hem bu tür faaliyetlerin daha geniş anlamda yapılabileceği hem de 4 dilde bütün sanatsal faaliyetlerin bir arada yapılabileceği bir yer yapacağız. Yapacağımız yerin önünde de geniş bir alan olacak, biz kendini geliştirmiş gençlere gençlik festivalleri düzenleyerek hünerlerini sergilemelerini sağlayacağız" dedi. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 05:43 Kaynak: İHA

Cevdet Nasıranlı, Kayapınar, AK Parti, Diyarbakır, Güncel
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