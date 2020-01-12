Nasıranlı Grup, DEİK'te başarılı bir şekilde yer aldı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Nasıranlı Grup, DEİK'te başarılı bir şekilde yer aldı - Son Dakika Ekonomi

Nasıranlı Grup, DEİK'te başarılı bir şekilde yer aldı

6 saat önce

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'na (DEİK) bağlı 145 iş konseyinin seçimli genel kurulu İstanbul'da yapıldı.

Nasıranlı Grup, DEİK'te başarılı bir şekilde yer aldı, System.String[]

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'na (DEİK) bağlı 145 iş konseyinin seçimli genel kurulu İstanbul'da yapıldı. Nasıranlı Grup, 3 ülkede yer alarak adından söz ettirdi.


İki yılda bir düzenlenen seçimlerde toplam 2 bin 530 oy kullanıldı. İş konseylerinin yeni başkan ve yürütme kurulları 2 yıllık çalışma dönemi için göreve geldi. DEİK Slovenya Konsey İcra Kurulu'nda bulunan ASKON Diyarbakır Şube Başkanı Av. Cevdet Nasıranlı, görevlerinin başarılar getirmesini diledi. Nasıranlı, "Yeni dönemde bayrağı devralan ve taşımaya devam edecek olan başkan ve yürütme kurullarına başarılar diliyorum. İş konseylerimiz DEİK'in omurgasıdır ve bir omurganın var oluş gayesi maksimum derecede sağlam, olabildiğince esnek, vücudumuzun ihtiyaçlarına olabildiğince verimli destek sağlamaktır. Bu verimi sağlamak adına seçimlerimizin son derece önemli olduğunu düşünüyorum. DEİK'te 19 kadın iş konseyi başkanı oldu. 145 iş konseyinin 121'inde mutabakatla tek liste halinde seçime girerken, 24 iş konseyinde de seçim yarış yaşandı. Güneydoğu Anadolu Bölgesi olarak DEİK'te çok zayıfız. Burayı şampiyonlar ligi olarak görüyorum, Türkiye'nin bütün dev firmaları burada yer alıyor. Biz Nasıranlı Gurup adına üç ülkede yer aldık. Ben Slovenya İcra Kurulunda görevli olarak yarışa girdim ve listemiz kazandı. Önümüzdeki 2 yıl DEİK'te Slovenya İcra Kulurunda yer alacağım. Ülkemiz için DEİK'in yeni seçimi hayırlı olsun" dedi. - DİYARBAKIR

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, İstanbul, Slovenya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 04:51 Kaynak: İHA
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