Nasıranlı Huzurevlerinde Seçim Bürosu Açtı
1 saat önce
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe Belediye Başkan adayı Avukat Cevdet Nasıranlı Huzurevleri semtinde seçim bürosu açılışı yaptı.
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti
) Diyarbakır
'ın Kayapınar
İlçe Belediye Başkan adayı Avukat Cevdet Nasıranlı
Huzurevleri semtinde seçim bürosu açılışı yaptı.
Seçim çalışmalarını aralıksız sürdüren Nasıranlı AK Parti kadın kolları ile birlikte Diclekent Bulvarındaki esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Daha sonra site başkanı Ekrem Yalcın ile birlikte Urfa
yolundaki Amed Oto Center esnafını ziyaret eden Nasıranlı bir süre esnaf ile görüştü. Cevdet Nasıranlı daha sonra Huzurevleri semtinde seçim bürosu açılışı yaptı. Açılışta bir açıklama yapan Nasıranlı, tüm Huzurevleri sakinlerini seçim bürosuna davet etti. Nasıranlı, "Burası Huzurevleri sakinleri için açılan bir seçim bürosudur. Tüm Huzurevleri sakinlerini seçim büromuza davet ediyoruz" dedi. - DİYARBAKIR
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 06:00 Kaynak: İHA
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