Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Diyarbakır Şube Başkanı Avukat Cevdet Nasıranlı, 19 Ekim Muhtarlar Günü münasebeti ile iki dönemdir bölgenin tek kadın muhtarı olan Dilek Demir'i ziyaret etti.



ASKON Diyarbakır Şube Başkanı Avukat Cevdet Nasıranlı, Bağlar ilçesi Muradiye Mahallesi Muhtarı Dilek Demir'e 19 Ekim Muhtarlar Günü münasebeti ile bir ziyaret gerçekleştirdi. Dilek Demir'in iki dönemdir bölgenin tek kadın muhtarı olduğunu belirten Başkan Nasıranlı, "Erkek egemen toplumumuzda kadının elinin değdiği her alanında sevgi tohumlarının ekildiğini yerinde gördük. Muradiye mahallemizde esnafıyla genciyle yaşlısıyla samimi bir dostluk kurmuş, bunun için ikinci kez seçilmiş muhtarımızı tebrik ediyorum. Kadının toplumda daha çok sahada hayatın her alanında olması gerektiğine ve toplumda böylelikle hoş görünün hakim olacağına inanıyorum muhtarımızın başarılarının devamını diliyorum. Kadına daha çok fırsat açılması gerekmektedir. Biz ASKON ailesi olarak atacağımız adımlarda buna dikkat edeceğiz" dedi. - DİYARBAKIR