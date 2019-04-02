Son Dakika Haberleri: Nasıranlı Kayapınar'daki Seçimlere İtiraz Etti

Nasıranlı Kayapınar'daki Seçimlere İtiraz Etti

22 dakika önce

AK Parti'den Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe Belediye Başkan adayı olan Cevdet Nasıranlı, seçimlerde usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle Seçim Kurulu'na itirazda bulundu.

Nasıranlı Kayapınar'daki Seçimlere İtiraz Etti, System.String[]
AK Parti'den Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe Belediye Başkan adayı olan Cevdet Nasıranlı, seçimlerde usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle Seçim Kurulu'na itirazda bulundu.

AK Parti'den Kayapınar Belediye Başkanlığı için yarışan Av. Cevdet Nasıranlı, 31 Mart seçimlerinde ilçelerinde usulsüzlük yapıldığını savundu. İlçe Seçim Kurulu'na geçen Nasıranlı, tüm sandıklarda oyların tekrar hesaplanması için itirazda bulundu.

Konuyla ilgili bilgi veren Nasıranlı, Kayapınar ilçesinin oyları okunurken AK Parti okunduğu halde oy sayım cetvelini elinde tutan kişinin HDP'li olduğu için birçok yerde HDP'ye işaretleme yaptığının görüldüğünü söyledi. Nasıranlı, "Yine sayım verilerinde kaydırmalar yapılmıştır. Hala Kayapınar'ın oylarının sisteme girildiğini gördük. Bu konuda eksiklikler ve birçok ihmal tespit ettiğimiz için sıfırdan oyların sayılması ve tüm ihmalkarlığın, sıkıntıların çıktığına dair gerekli tespitlerin yapılması için özellikle itirazlarımızı yaptık, sonucunu tüm halkımızla birlikte bekleyeceğiz" dedi. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 04:28 Kaynak: İHA

Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'ın İmzasıyla Yayınlanan İlanda "İstanbul" Detayı Dikkat Çekti Öğrencilere Her Sabah El Öptüren Müdür, AK Parti'den Başkan Oldu Gözaltına Alınan CHP Siverek Adayı Fatih Bucak Serbest Bırakıldı Son Dakika! AK Parti Ankara İl Başkanı: Oyların Heba Edilmesine Razı Gelemeyiz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.4.2019 16:50:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nasıranlı Kayapınar'daki Seçimlere İtiraz Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]