Son Dakika Haberleri: Nasıranlı Kolları Sıvadı

Nasıranlı Kolları Sıvadı

19 dakika önce

AK Parti'nin Diyarbakır'ın merkez Kayapınar İlçe Belediyesi başkan adayı Avukat Cevdet Nasıranlı, seçim çalışmaları için kolları sıvadı.

Nasıranlı Kolları Sıvadı, System.String[]
AK Parti'nin Diyarbakır'ın merkez Kayapınar İlçe Belediyesi başkan adayı Avukat Cevdet Nasıranlı, seçim çalışmaları için kolları sıvadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti Genel Merkezine teşekkür eden Nasıranlı, gece gündüz çalışıp Kayapınar Belediyesini alacaklarını vurguladı.

AK Parti Kayapınar İlçe Belediyesi başkan adayı ve Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Diyarbakır Şube Başkanı Avukat Cevdet Nasıranlı, seçim çalışmalarına başladı. İlçede, ekibiyle birlikte esnaf ve vatandaş ziyaretleri yapan Nasıranlı, 31 Mart seçimleri için destek istedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti Genel Merkezine kendisini bu göreve layık gördükleri için teşekkür eden Nasıranlı, görevi layıkıyla yerine getirmek için seçim sürecince gece ve gündüz demeden yoğun bir tempoyla çalışacaklarını belirtti. AK Partili belediyelerin hizmetlerinin ortada olduğunu anlatan Nasıranlı, Diyarbakır ve Kayapınar halkına hizmet için yola çıktıklarını, millete hizmetkar olacaklarını dile getirdi. Kayapınar Belediyesini alacaklarını aktaran Nasıranlı, ilçenin standartlarını arttıracaklarını ve kapılarını sonuna kadar vatandaşlara açacaklarını ifade etti. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 01:12 Kaynak: İHA

Cevdet Nasıranlı, Diyarbakır, Kayapınar, Politika
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