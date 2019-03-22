Nasıranlı, Köy Ziyaretlerine Devam Ediyor
1 saat önce
Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AK Parti) Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe Belediye Başkan adayı olan Av. Cevdet Nasıranlı, seçime sayılı günler kala ziyaretlerine devam ediyor.
Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AK Parti
) Diyarbakır
'ın Kayapınar
İlçe Belediye Başkan adayı olan Av. Cevdet Nasıranlı
, seçime sayılı günler kala ziyaretlerine devam ediyor.
Yerel seçimlere sayılı günler kala hız kesmeyen Nasıranlı, Kayapınar ilçesine bağlı Pirinçlik, Belek
, Puzluk köyü, Hacı Ahmet mezrasını ziyaret etti. Vatandaşlarla bir araya gelen Nasıranlı, sorun ve sıkıntıları dinleyerek not aldı. Ziyaretleri esnasında yolda gördüğü vatandaşlarla aracından inerek selamlaşan Nasıranlı, daha sonra Bağlar
ilçesine bağlı Puzluk köyünü ziyaret ederek Ugan ailesinin düğünlerine katılıp mutluluklarına ortak oldu. - DİYARBAKIR
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 06:15 Kaynak: İHA
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