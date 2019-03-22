Son Dakika Haberleri: Nasıranlı, Köy Ziyaretlerine Devam Ediyor

Nasıranlı, Köy Ziyaretlerine Devam Ediyor

1 saat önce

Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AK Parti) Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe Belediye Başkan adayı olan Av. Cevdet Nasıranlı, seçime sayılı günler kala ziyaretlerine devam ediyor.

Nasıranlı, Köy Ziyaretlerine Devam Ediyor, System.String[]
Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AK Parti) Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe Belediye Başkan adayı olan Av. Cevdet Nasıranlı, seçime sayılı günler kala ziyaretlerine devam ediyor.

Yerel seçimlere sayılı günler kala hız kesmeyen Nasıranlı, Kayapınar ilçesine bağlı Pirinçlik, Belek, Puzluk köyü, Hacı Ahmet mezrasını ziyaret etti. Vatandaşlarla bir araya gelen Nasıranlı, sorun ve sıkıntıları dinleyerek not aldı. Ziyaretleri esnasında yolda gördüğü vatandaşlarla aracından inerek selamlaşan Nasıranlı, daha sonra Bağlar ilçesine bağlı Puzluk köyünü ziyaret ederek Ugan ailesinin düğünlerine katılıp mutluluklarına ortak oldu. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 06:15 Kaynak: İHA

Cevdet Nasıranlı, AK Parti, Diyarbakır, Kayapınar, Güncel
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