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Nasıranlı: "Mursi, sistematik bir şekilde cezaevinde ölüme götürülmüştür"

1 saat önce

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Diyarbakır Şube Başkanı Av. Cevdet Nasıranlı, Mısır'ın meşru Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin sistematik bir şekilde cezaevinde ölüme götürüldüğünü söyledi.

Nasıranlı:
Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Diyarbakır Şube Başkanı Av. Cevdet Nasıranlı, Mısır'ın meşru Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin sistematik bir şekilde cezaevinde ölüme götürüldüğünü söyledi.

ASKON Diyarbakır Şube Başkanı Nasıranlı, dün mahkemede geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Muhammed Mursi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Mısır'ın meşru Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin şehadetini, Allah yolunda cihadını kutladığını belirten Nasıranlı, "Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi sistematik bir şekilde cezaevinde ölüme götürülmüştür. Rabbim şehadetini kabul eylesin, onun yolunda olanların başı sağ olsun, Mısır'ın başı sağ olsun, ümmetin başı sağ olsun. Kendisinin deyimiyle rabbim bundan sonra hiçbir ülkenin aslanlarını, ümmetin aslanlarını çakallara ve köpeklere yem etmesin" dedi. - DİYARBAKIR
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 01:05 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı, Diyarbakır, Mısır, Güncel
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