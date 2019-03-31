Nasıranlı Oyunu Kullandı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe Belediye Başkan adayı Avukat Cevdet Nasıranlı oyunu kullandı.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe Belediye Başkan adayı Avukat Cevdet Nasıranlı oyunu kullandı.



Seçim bölgesi olan Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesi Bora Tayfur Lisesi 2241 nolu sandıkta oyunu kullanan Nasıranlı seçimlerin ülkeye ve millete hayırlı olmasını temenni etti. Nasıranlı, "Gece gündüz demeden yoğun bir tempo ile çalıştık. İmkanlar ölçüsünde tüm vatandaşlarımıza ulaşmaya gayret ettik. Şimdi söz milletin. Huzur ve refah içinde insanlar oylarını kullanıp kimi istiyorlarsa seçecekler. Sandıklardan çıkacak millet iradesine saygılıyız. Ülkemiz, Diyarbakır ve tüm milletimiz için hayırlara vesile olmasını dilerim" dedi. - DİYARBAKIR

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Diyarbakır'da Muhtar Adayları Arasında Bıçaklı Kavga! 2 Ağır Yaralı

Diyarbakır'da Oy Kavgası Kanlı Bitti: 9 Yaralı

AK Partili Belediye Başkan Adayı Kaza Geçirdi: 5 Yaralı

Son Dakika! 32 İlde Oy Verme İşlemi Sona Erdi