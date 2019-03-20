Son Dakika Haberleri: Nasıranlı, Peyas'ta Seçmenle Bir Araya Geldi

Nasıranlı, Peyas'ta Seçmenle Bir Araya Geldi

1 saat önce

AK Parti'den Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe Belediye Başkan adayı olan Av. Cevdet Nasıranlı, Peyas Mahallesi'nde seçmenlerle bir araya geldi.

Nasıranlı, Peyas'ta Seçmenle Bir Araya Geldi, System.String[]
AK Parti'den Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe Belediye Başkan adayı olan Av. Cevdet Nasıranlı, Peyas Mahallesi'nde seçmenlerle bir araya geldi.

Yaklaşan yerel seçimler öncesi çalışmalarına devam eden Nasıranlı, Peyas Mahallesi'nde seçmenle bir araya gelerek çalışmalarını anlattı. Seçilmeleri halinde Peyas Mahallesi'ndeki tüm vatandaşların topularını vereceklerini belirten Nasıranlı, "Mahallede kentsel dönüşüm çalışması yapacağız. Vatandaşlara akıllı ve kendi enerjisini üreten evler vadediyoruz.Peyas halkı bize büyük bir tevuzu gösterdi, hepinize çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Daha sonra Urfa yolunda bulunan seçim bürosuna geçen Nasıranlı, buradaki vatandaşlarla sohbet etti. İstihdam huzur ve güven için AK Parti'nin çok önemli olduğunu vurgulayan Nasıranlı, "Halki bizi seçerse Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı balkon konuşması yapması için Diyarbakır'a davet edeceğiz" diye konuştu.

Seçim bürosunda bulunan 7 yaşındaki İrem Ecrin, Nasıranlı'ya sarılarak kendisi için yazdığı şiiri okudu. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 05:14 Kaynak: İHA

Cevdet Nasıranlı, Kayapınar, AK Parti, Diyarbakır, Güncel
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AK Parti Belediye Başkan Adayı Osman Başterzi, Evinin Önünde Silahlı Saldırıya Uğradı Bülent Arınç, Erdoğan'a Yaptığı Teklifi Açıkladı: Gül'e, Davutoğlu'na, Babacan'a veya Bana Görev Verin Dedim 5,5 Büyüklüğündeki Deprem, İzmir'deki AK Parti İl Başkanlığında Saniye Saniye Kameralara Yansıdı Türkiye'de Liglere Yerel Seçim Ayarı
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