Son Dakika Haberleri: Nasıranlı, Sağlık Çalışanları ile Bir Araya Geldi

Nasıranlı, Sağlık Çalışanları ile Bir Araya Geldi

1 saat önce

AK Parti'den Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe Belediye Başkan adayı olan Av. Cevdet Nasıranlı, Vatanım Benim Projesi'nin açılışına katılıp sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

Nasıranlı, Sağlık Çalışanları ile Bir Araya Geldi, System.String[]
AK Parti'den Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe Belediye Başkan adayı olan Av. Cevdet Nasıranlı, Vatanım Benim Projesi'nin açılışına katılıp sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

Yaklaşan yerel seçimler öncesinde çalışmalarına devam eden Nasıranlı, Diyarbakır Şehit Aileleri Derneği'nin Güneydoğu Anadolu Ortak Akıl Platformu işbirliği ve İçişleri Bakanlığı desteği ile yürütülen Vatanım Benim Projesi'nin açılışına katıldı. Daha sonra 14 Mart Tıp Bayramı nedeni ile Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanlarını ziyaret eden Nasıranlı, bayramlarını kutladı. Burada bir konuşma yapan Nasıranlı, sağlık çalışanların hayati bir görevi ifa ettiklerini söyledi. Nasıranlı, "Sağlık çalışanları gece gündüz demeden her saat insanların hayatlarını kurtarmak için çalışıyor. Sağlık çalışanlarına yönelik saldırıları kınıyoruz. Bu vesile ile 14 Mart Tıp Bayramı'nı da kutlamak için sağlık çalışanları ile bir araya geldik. Seçim çalışmalarımız devam ediyor, sağlık çalışanlarına yönelik ciddi projelerimiz var. İnşallah seçilmemiz durumunda söz verdiğimiz bütün projelerimizi bir bir hayata geçireceğiz" dedi. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 06:24 Kaynak: İHA

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