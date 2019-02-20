Nasıranlı: "Seçilmemiz Durumunda İlçede Kreşler Açacağız"
57 dakika önce
Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AK parti) Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe Belediye Başkan adayı olan Cevdet Nasıranlı, seçilmeleri halinde belediye bünyesi altında kreşler açacaklarını söyledi.
Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AK parti) Diyarbakır
'ın Kayapınar
İlçe Belediye Başkan adayı olan Cevdet Nasıranlı
, seçilmeleri halinde belediye bünyesi altında kreşler açacaklarını söyledi.
Nasıranlı, Eğitim Bir-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Yunus Memiş'i ziyaret etti. Burada bir konuşma yapan Nasıranlı, STK
'ların kentin gelişimi noktasında çok önemli vazifelerinin olduğunu söyledi. Nasıranlı, hm adaylığı hem de seçildikten sonraki süreçte STK'lar ile birlikte hareket edip onların fikir ve görüşlerini almaya devam edeceğini kaydetti. Nasıranlı, "Özellikle Kayapınar ilçesinde vatandaşlarımız saat 18.00'a kadar çalışıyor. Biz seçilmemiz durumunda Kayapınar Belediyesi bünyesinde çocuk kreşleri açacağız. Bu kreşleri çok az bir ücretle vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Seçilmemiz halinde projelerimizi bir bir hayata geçireceğiz" dedi.
Memiş ise, STK temsilciliği yapan arkadaşlarının belediye başkan adayı
olarak belirlenmesinin önemli olduğunu söyledi. Memiş, "Toplumun sorunlarını daha iyi bilip çözme konusunda başarılı olacaktır. Biz de Eğitim Bir-Sen olarak tüm desteğimizi sizlere sunacağız" diye konuştu. - DİYARBAKIR
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 10:50 Kaynak: İHA
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