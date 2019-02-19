Son Dakika Haberleri: Nasıranlı Seçim Çalışmalarına Devam Ediyor

Nasıranlı Seçim Çalışmalarına Devam Ediyor

1 saat önce

Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AK Parti) Diyarbakır'ın Kayapınar Belediye Başkan adayı gösterilen Cevdet Nasıranlı, Sur esnafını gezerek çalışmalarını anlattı.

Nasıranlı Seçim Çalışmalarına Devam Ediyor, System.String[]
Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AK Parti) Diyarbakır'ın Kayapınar Belediye Başkan adayı gösterilen Cevdet Nasıranlı, Sur esnafını gezerek çalışmalarını anlattı.

Yaklaşın yerel seçimler öncesi çalışmalarına hız veren Nasıranlı, bu kapsamda Mardinkapı, Balıkçılarbaşı, Kuyumcular Çarşısı, Kervansaray Meydanı Eskihal'de esnafla bir araya geldi. Sur'da iş yeri olan esnafın büyük bir bölümünün Kayapınar ilçesinde ikamet ettiğini kaydeden Nasıranlı, çalışmalarında sadece kendilerinin değil bir bütün olarak tüm adaylar için çalıştıklarını söyledi. Esnafın kendilerini bağırlarına bastığını kaydeden Nasıranlı, "Esnafımız özellikle Suriçi'nde yapılan çalışmalar ve hizmetlerden çok memnun. Kendileri çalışmalarından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cumali Atilla'ya teşekkür ettiler. Halkımızdan gördüğümüz bu tevazu ile milletimiz bu seçimde huzur güven ve hizmeti oylayıp ak kadrolarını tercih edecek. Milletimize birlikte karar verme ve birlikte yönetme sözü veriyoruz" dedi. X - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 10:59 Kaynak: İHA

Politika
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