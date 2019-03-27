Son Dakika Haberleri: Nasıranlı Seçim Çalışmalarına Devam Ediyor

Nasıranlı Seçim Çalışmalarına Devam Ediyor

1 saat önce

Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AK Parti) Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe Belediye Başkan adayı olan Av. Cevdet Nasıranlı, seçime sayılı günler kala çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Nasıranlı Seçim Çalışmalarına Devam Ediyor, System.String[]
Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AK Parti) Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe Belediye Başkan adayı olan Av. Cevdet Nasıranlı, seçime sayılı günler kala çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Yerel seçimlere sayılı günler kala çalışmalarına hız kesmeden devam eden Cevdet Nasıranlı, Kayapınar ilçesine bağlı Pirinçlik ve Serapgüzeli köylerinde ziyarette bulunarak seçim çalışmalarında bulundu. Nasıranlı, daha sonra Karacadağ köyünü AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker ve Ebubekir Bal ile birlikte ziyaret etti. Burada vatandaşlarla sohbet eden Nasıranlı, "Yerel seçimlere sayılı günler kaldı. Bizler sizler için gece gündüz demeden aşkla, gönül bağımızla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sizlerin takdiriyle inşallah 31 Mart günü bizleri layık görüp, bizde bu çalışmalarımıza şimdi olduğu gibi 31 Mart'tan sonrada hizmetler yaparak devam ederiz. Bizim derdimiz sizlerin derdine, şehrimizin sorunlarına hep birlikte desteğinizle çözelim, bu kenti şaha kaldıralım" dedi. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 06:36 Kaynak: İHA

Cevdet Nasıranlı, Kayapınar, AK Parti, Diyarbakır, Güncel
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