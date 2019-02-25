Son Dakika Haberleri: Nasıranlı: "Uyuşturucu ile Mücadelede Ciddi Adımlar Atıldı"

Nasıranlı: "Uyuşturucu ile Mücadelede Ciddi Adımlar Atıldı"

56 dakika önce

Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AK Parti) Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe Belediye Başkan adayı olan Cevdet Nasıranlı, Çocuk ve Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi'ni (ÇAMATEM) ziyaret etti.

Nasıranlı:
Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AK Parti) Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe Belediye Başkan adayı olan Cevdet Nasıranlı, Çocuk ve Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi'ni (ÇAMATEM) ziyaret etti.

Yaklaşan yerel seçimler öncesi seçim çalışmalarına hız veren Nasıranlı, bu kapsamda Şehitlik semtinde bulunan ÇAMATEM'i ziyaret etti. Burada yetkililerden bilgi alan Nasıranlı, yapılan çalışmaları inceledi. Son zamanlarda uyuşturucu ile mücadele konusunda önemli adımların atıldığını belirten Nasıranlı, "Hem ÇAMATEM hem de yakında açılacak olan ANATEM ile çocuklarımız ve yetişkinlerimiz bu illetten kurtulmaları için tedavi edilecekler. Yine Kayapınar Belediyesi'nde seçilmemiz durumunda uyuşturucu ile mücadele konusunda hem tedavi hem de rehabilitasyon merkezi projelerimiz var. Bunları hayata geçireceğiz" dedi. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 07:28 Kaynak: İHA

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