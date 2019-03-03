Son Dakika Haberleri: Nasıranlı Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

Nasıranlı Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

59 dakika önce

AK Parti'den Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe Belediye Başkan adayı olan Av. Cevdet Nasıranlı, seçim çalışmaları kapsamında köy ziyaretleri gerçekleştirip vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

Nasıranlı Vatandaşlarla Bir Araya Geldi, System.String[]
AK Parti'den Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe Belediye Başkan adayı olan Av. Cevdet Nasıranlı, seçim çalışmaları kapsamında köy ziyaretleri gerçekleştirip vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

AK Parti Kayapınar İlçe Belediye Başkan adayı Av. Cevdet Nasıranlı 31 mart yerel seçimlerinde destek almak için kapı kapı dolaşmaya devam ediyor. Kayapınar ilçesine bağlı Beneklitaş, Gozalan, Gozegol köyleride ziyarette bulunana Nasıranlı vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve sıkıntılarını dinledikten sonra not aldı. Seçim çalışmaları kapsamında vatandaşlarla istişarelerde bulunan Nasıranlı bir yandan da seçim bürosuna halkla bir araya geldi. Seçimlere az bir zaman kaldığını kaydeden Nasıranlı, tüm vatandaşlarla bir araya gelmek istediklerini bu nedenle gece gündüz demeden ziyaretlerine devam ettiğini söyledi. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 05:53 Kaynak: İHA

Cevdet Nasıranlı, Kayapınar, AK Parti, Güncel
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