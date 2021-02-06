NASR Esports 2021 League of Legends kadrosunda kimler var? Yeni güncel kadroda hangi oyuncular bulunuyor?

League of Legends takımları 2021 yeni sezonda takımlarına yeni oyuncular katarken bazı oyuncularla ise ayrılmak zorunda kaldı. Çoğu takım kadrosunda güncellemeye gitti. Peki NASR Esports yeni sezon LoL kadrosunda kimler var? Hangi oyuncular LoL kadrosunda yer alıyor?

NASR ESPORTS 2021 YENİ LOL KADROSU

2021 Kış Mevsimi NASR Esports kadrosundaki güncel isimler aşağıdaki gibidir:

Üst Koridor : Young Seok 'Last' Jung

Ormancı : Umut 'Kituruken' Ceylan

Orta Koridor : Ahmad 'Giyuu' Charif

Alt Koridor : Seung Min 'BaekHo' Paek

Destek : Bahadır 'Japone' Çolak

NOT : Geçtiğimiz sezondaki Royal Youth takımı artık NASR Esports oldu. Royal Youth bundan böyle NASR Esports olarak yoluna devam edecek. Kısacası takımın ismi değişti ve yeni ismi NASR Esports Türkiye oldu.