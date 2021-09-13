Nasrallah, İran'dan gelen ilk petrol gemisinin Suriye'nin Banyas Limanı'na ulaştığını söyledi - Son Dakika

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, Lübnan'a getirilmek üzere İran'dan yola çıkan ilk petrol gemisinin 12 Eylül'de Suriye'nin Banyas Limanı'na ulaştığını duyurdu.

Nasrallah yaptığı televizyon konuşmasında, Lübnan devletini zor durumda bırakmamak için, geminin yükünü Lübnan'daki limanlar yerine Banyas Limanı'nda boşaltmasını tercih ettiklerini söyledi.

Nasrallah, pazar günü limana ulaşan geminin, yükünü boşaltma işleminin bugün tamamlanacağını, petrolün 16 Eylül Perşembe günü Beka Vadisi'ne nakil işleminin başlayacağını, sonrasında Baalbek bölgesindeki depolara aktarılacağını kaydetti.

Petrolün dağıtımıyla ilgili de bilgi veren Nasrallah, 16 Ekim'e kadar olan süreçte petrolün bir kısmını hibe olarak dağıtacaklarını, diğer kısmını ise ilerleyen günlerde belirlenecek ücret üzerinden satacaklarını dile getirdi.

Nasrallah, mazot yüklü ikinci geminin birkaç gün içinde Banyas Limanı'na ulaşacağını, üçüncü geminin idari işlemlerinin tamamlandığını ve yükleme işleminin başladığını, dördüncü geminin getirilmesi için de anlaşmaya vardıklarını aktardı.

Nasrallah'ın duyurusu ve Lübnanlı siyasilerden gelen tepkiler

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşıyor.

Ülkede bir süredir devam eden benzin krizi nedeniyle akaryakıt istasyonlarının çoğu kapalıyken, açık olanların önünde de uzun kuyruklar oluşmaya devam ediyor.

Hizbullah lideri Nasrallah, 19 Ağustos'ta İran'dan Lübnan'a gelecek akaryakıt yüklü ilk geminin birkaç saat içinde yola çıkmak üzere tüm işlemlerini tamamladığını açıklamıştı. Nasrallah, "Lübnan'a karşı ekonomik savaş dayatanların Hizbullah'ı bu kararı almaya mecbur bıraktığını" öne sürmüştü.

Bazı siyasi güçler İran'dan petrol ithal etmekle Lübnan'ın ABD yaptırımlarına maruz kalabileceği gerekçesiyle bu adıma tepki göstermişti.

Müstakbel Hareketi Genel Başkanı Saad el-Hariri, İran destek gemilerinin Lübnanlılar için risk taşıyacağını ifade ederek Tahran'ı bu yolla Lübnan'da hükümetin kurulmasını engellemekle suçlamıştı.

Lübnan Güçleri Partisi Genel Başkanı Semir Caca da Hizbullah'ın yaptığının uluslararası düzeyde yasa dışı bir eylem olduğuna ve Lübnan'ı gerçek bir felakete maruz bıraktığına dikkat çekerek, stratejik askeri ve güvenlik kararı elinde bulunduran Hizbullah'ın ekonomik kararlara da el koymasına ilişkin endişesini ifade etmişti.