Nasrallah: Süleymani'nin ölümü bölgede yeni bir dönemi başlattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nasrallah: Süleymani'nin ölümü bölgede yeni bir dönemi başlattı - Son Dakika

Nasrallah: Süleymani'nin ölümü bölgede yeni bir dönemi başlattı

6 saat önce

Lübnan'daki Hizbullah örgütünün lideri Hasan Nasrallah, ABD'nin Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlediği hava saldırısıyla öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Irak Haşdi Şabi Komutan Yardımcısı Mehdi El Mühendis için düzenlenen mitingde konuştu.

Nasrallah: Süleymani'nin ölümü bölgede yeni bir dönemi başlattı, System.String[]

Lübnan'daki Hizbullah örgütünün lideri Hasan Nasrallah, ABD'nin Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlediği hava saldırısıyla öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani  ve Irak Haşdi Şabi Komutan Yardımcısı Mehdi El Mühendis için düzenlenen mitingde konuştu. Nasrallah, Süleymani'nin öldürüldüğü tarihin bir milat olduğunu, bölge için yeni bir dönemin başladığını söyledi.

Hizbullah örgütünün lideri Hasan Nasrallah İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani  ve Irak Haşdi Şabi Komutan Yardımcısı Mehdi El Mühendis için Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlenen mitingde konuştu. Nasrallah, Süleymani'nin öldürüldüğü tarihe vurgu yaparak, "3 Ocak, bölgedeki iki evreyi, yeni bir tarihin ve yeni bir evrenin başlangıcını ayıran bir tarihtir" dedi.

'SÜLEYMANİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİ BİR SUÇTUR'

Nasrallah, Süleymani'nin öldürülmesinin bir suç olduğunu ve bu emri ABD Başkanı Donald Trump'ın şahsen verdiğini belirterek, "Trump, Amerikan ordusuna bir suçu gerçekleştirmesini emretti ve ordu bu emri uyguladı. ABD'nin ilk hedefi İran'daki İslami rejimi yıkmaktı ve bu, eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton tarafından da ifade edildi. Trump nükleer anlaşmadan çıktı ve yaptırımlar uyguladı. İran'a abluka ve tecrit ile ekonomik kriz yaşatmak ve İran'ı uyuşmazlığa doğru itmek için girişimlerde bulundu. Trump'ın tüm politikası İran'ı müzakere masasına getirmek ancak görev süresi bitecek, İran müzakere etmeyecek. Trump çok açık ve şeffaf çünkü kibirli ve önünde kimseyi görmüyor. Ülkeleri ve uluslararası bir toplumu tanımıyor. Bölgede yeni bir savaş başlattılar" ifadelerini kullandı.

'SÜLEYMANİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİNİ İSRAİL İSTEDİ'

Hasan Nasrallah, Kasım Süleymani'nin öldürülmesini İsrail'in istediğini öne sürerek, "ABD ve İsrail bölgenin dosyalarını incelediklerinde, Suriye, Irak, Yemen, Afganistan ve direnişin her ekseninde, her yerde onlara karşı koyan bir adam buldular, Kasım Süleymani'yi buldular. İsrail, Süleymani'yi var olan en tehlikeli adam olarak görüyordu ve İsrail onu öldürmeye cesaret edemedi, bu yüzden onu öldürmek için ABD'ye başvurdu. Amerikalılar İran'ın korkacağını ve geri çekileceğini umuyor" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-----------------------------

-Mitingden görüntüler

-Nasrallah'ın konuşması

-Detaylar


Amerika Birleşik Devletleri, Kasım Süleymani, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 05:24 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kasım Süleymani açıklaması: Bu iş burada bitmeyecektir
Son dakika: Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği yakınlarına 2 katyuşa füzesi atıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan askeri okula saldırı düzenleyen Hafter'e sert tepki: O bir cani! Hastanede darp olayını gerçekleştiren şahsın odadan çıkarken söyledikleri yok artık dedirtti: Oh dövdüm rahatladım

Son Dakika Haberleri
23:36 Midibüs kundaklandı - Son Dakika
23:33 Otomobildeki hava yastıkları bir aileyi felaketten kurtardı - Son Dakika
23:31 Spor fenerbahçe, antalya'ya geldi - Son Dakika
23:31 Diyarbakır otomobildeki hava yastıkları bir aileyi felaketten kurtardı - Son Dakika
23:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtladı (2) - Son Dakika
22:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan askeri okula saldırı düzenleyen Hafter'e sert tepki: O bir cani! - Son Dakika
22:00 Hastanede darp olayını gerçekleştiren şahsın odadan çıkarken söyledikleri yok artık dedirtti: Oh dövdüm rahatladım - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2020 23:39:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Nasrallah: Süleymani'nin ölümü bölgede yeni bir dönemi başlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]