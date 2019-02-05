Son Dakika Haberleri: Nasrallah'tan "Hizbullah Hükümeti" Açıklamalarına Yanıt

Nasrallah'tan "Hizbullah Hükümeti" Açıklamalarına Yanıt

59 dakika önce

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, hükümetin siyasi güçlerden oluştuğunu, Hizbullah'ın da bu oluşumun bir parçası olduğunu söyledi.

Nasrallah'tan
Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, hükümetin siyasi güçlerden oluştuğunu, Hizbullah'ın da bu oluşumun bir parçası olduğunu söyledi.

Nasrallah yaptığı televizyon konuşmasında, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Hizbullah'ın, Lübnan hükümetine ortak olmasının İran'ın, Lübnan'a egemen olması anlamına geldiği" yönündeki sözlerini eleştirdi.

" Hükümet, siyasi güçlerden oluşuyor ve biz de Hizbullah olarak bu oluşumun bir parçasıyız." diyen Nasrallah, Netanyahu ve onun dışındakilerin yeni hükümetin Nasrallah hükümeti olduğu yönündeki iddialarının doğru olmadığını belirtti.

Nasrallah ayrıca ülke içinde hükümeti Hizbullah hükümeti olmakla suçlayan güçlere de buna son vermeleri çağrısında bulundu.

Yeni hükümette yer alan siyasi güçlerden mevcut kaygıları gidermek için olumlu bir tutum sergilemelerini isteyen Nasrallah, hükümeti bekleyen önemli sorunlar olduğuna işaret ederek, sükunete ve medyatik tartışmalardan uzak durmaya ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Hükümetin önceliklerinin başında ekonomik durumun geldiğini belirten Nasrallah, ekonomik durumu düzeltmek için öncelikle yolsuzluk ve israfla mücadele etmek gerektiğini ifade etti.

Nasrallah, önemli meselelerin, başkalarına üstün gelme temelinde değil, anlayış ve uzlaşı mantığıyla ele alınmasını istedi.

Lübnan'da yaklaşık 9 ay süren çalışmaların ardından 31 Ocak'ta Saad Hariri başkanlığındaki yeni hükümetin kurulduğu duyurulmuştu.

ABD yönetimi, Lübnan'da hükümetin kurulmasına ilişkin memnuniyetini dile getirirken, devlet kaynaklarının yeni hükümet kabinesinde yer alan Hizbullah'a aktarılmaması uyarısında bulunmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 01:08 Kaynak: AA

İsrail, Hükümet, Lübnan, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Özcan Deniz İsrail'i Kendine Müptela Etti! Özcan Deniz İsrail'i Kendine Müptela Etti!

Karısı İçin Sipariş Ettiği Bikini Kargosundan 120 Bin Liralık Külçe Altın Çıktı Irkçı Saldırıya Uğrayan Suriyeli Cemal ve Ailesi Evini Terk Etmek Zorunda Kaldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.2.2019 02:07:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nasrallah'tan "Hizbullah Hükümeti" Açıklamalarına Yanıt
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]