Nasrallah'tan

Lübnan'daki Hizbullah örgütü Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planının işgal altındaki Lübnan topraklarını hedeflediğini söyledi.

Nasrallah, televizyon konuşmasında, Trump'ın sözde barış planının Filistinlilerle istişare edilmeden hazırlandığı için bir anlaşma sayılmadığını, Filistin meselesini tasfiye etmek üzere Trump tarafından kabul edilen bir İsrail planı olduğunu belirtti.

Planın Filistinli mültecilerin Lübnan'a yerleştirilmesi ile işgal altındaki Lübnan topraklarını hedeflediğini vurgulayan Nasrallah, bunun Lübnanlılar tarafından kabul görmediğini ifade etti.

Trump'ın sözde barış planı

ABD Başkanı Trump, 28 Ocak'ta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde barış planı kapsamında Kudüs'ün İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini söyleyen Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.