Nasreddin Hoca Dünyanın Ortasında" Sergisi 13 Nisan'da Açılacak
1 saat önce
"Uluslararası Nasreddin Hoca Karikatür Yarışması"nda, 1974'ten bugüne kadar birincilik ödülü almış karikatürlerin yer aldığı "Nasreddin Hoca Dünyanın Ortasında" adlı sergi, Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi'nde açılacak.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 05:55 Kaynak: AA
"Uluslararası Nasreddin Hoca
Karikatür Yarışması"nda, 1974'ten bugüne kadar birincilik ödülü almış karikatürlerin yer aldığı "Nasreddin Hoca Dünyanın Ortasında" adlı sergi, Kadıköy Belediyesi
Karikatür Evi'nde açılacak.
Kadıköy Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yarışma kapsamında birincilik ödülü almış 38 eserin yer aldığı sergi, 13 Nisan'da sanatseverlerle buluşacak. Karikatürcüler Derneği
'nin bütün dünya karikatüristlerine açık olarak her yıl düzenlediği "Uluslararası Nasreddin Hoca Karikatür Yarışması"na Türkiye
'nin yanı sıra Fransa
, Macaristan
, Yugoslavya
, Romanya
, Rusya
, Çin
, İtalya
gibi birçok ülkeden karikatüristler katılım gösteriyor.
Sergi, 5 Mayıs
'a kadar görülebilecek.
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