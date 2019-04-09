Son Dakika Haberleri: Nasreddin Hoca Dünyanın Ortasında" Sergisi 13 Nisan'da Açılacak

Nasreddin Hoca Dünyanın Ortasında" Sergisi 13 Nisan'da Açılacak

1 saat önce

"Uluslararası Nasreddin Hoca Karikatür Yarışması"nda, 1974'ten bugüne kadar birincilik ödülü almış karikatürlerin yer aldığı "Nasreddin Hoca Dünyanın Ortasında" adlı sergi, Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi'nde açılacak.

Nasreddin Hoca Dünyanın Ortasında
"Uluslararası Nasreddin Hoca Karikatür Yarışması"nda, 1974'ten bugüne kadar birincilik ödülü almış karikatürlerin yer aldığı "Nasreddin Hoca Dünyanın Ortasında" adlı sergi, Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi'nde açılacak.

Kadıköy Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yarışma kapsamında birincilik ödülü almış 38 eserin yer aldığı sergi, 13 Nisan'da sanatseverlerle buluşacak.

Karikatürcüler Derneği'nin bütün dünya karikatüristlerine açık olarak her yıl düzenlediği "Uluslararası Nasreddin Hoca Karikatür Yarışması"na Türkiye'nin yanı sıra Fransa, Macaristan, Yugoslavya, Romanya, Rusya, Çin, İtalya gibi birçok ülkeden karikatüristler katılım gösteriyor.

Sergi, 5 Mayıs'a kadar görülebilecek.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 05:55 Kaynak: AA
Kadıköy, Nasreddin Hoca, Güncel
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