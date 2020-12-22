Nasreddin Hoca Evi, yaz aylarında ziyarete açılacak - Son Dakika

Nasreddin Hoca Evi, yaz aylarında ziyarete açılacak

22.12.2020 15:31
Nasreddin Hoca Evi, yaz aylarında ziyarete açılacak, System.String[]

Restorasyonu tamamlanan "Nasreddin Hoca Evi" fıkra canlandırmalı Nasreddin Hoca Evi Müzesi olarak işlevlendirilecek.

Restorasyonu tamamlanan "Nasreddin Hoca Evi" fıkra canlandırmalı Nasreddin Hoca Evi Müzesi olarak işlevlendirilecek.

Akşehir Belediyesi'nin hazırladığı proje kapsamında Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (KOP) ile Akşehir Belediyesi tarafından yürütülen Nasreddin Hoca Dünya Mizah Köyü Projesi içerisinde yer alan Nasreddin Hoca Evi restorasyonu tamamlandı.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, yaptığı açıklamada, Nasreddin Hoca Evi Müzesi'nin restorasyonu ve dış alanındaki çevre düzenlemelerinin tamamlandığını belirtti.

Fıkra canlandırmaları ile ilgili realisttik silikon heykel çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Akkaya, şunları kaydetti:

"Bunlar tamamlandığında evin içerinde 18 fıkranın canlandırıldığı realisttik silikon heykeller ve Nasreddin Hoca dönemine ait malzemeler ile tefriş edilecek. Ayrıca çeşitli bilgiler, panolar vasıtasıyla da hocamızın fıkraları anlatılacak. Bahçesinde ise insanların hoşça vakit geçirebileceği alanlar, yürüyüş yolları, havuz ve dinleme amaçlı bölümler bulunacak. Nasreddin Hocamızın evi, yaz aylarında değerli hemşehrilerimizin ve Akşehir'e gelen misafirlerimizin ziyaretine açılmış olacak."

Konya Ovası Projesi, Nasreddin Hoca, Salih Akkaya, Akşehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nasreddin Hoca Evi, yaz aylarında ziyarete açılacak - Son Dakika


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