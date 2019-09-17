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Nasreddin Hoca Kreşi'nde aşure etkinliği

48 dakika önce

Kepez Belediyesi'nin Nasreddin Hoca Gündüz Bakım Evi ve Kreşlerinin Teomanpaşa Şubesi'nde düzenlenen Aşure günü etkinliğine katılan Başkan Tütüncü, çocuklara aşure gününün önemini anlattı.

Nasreddin Hoca Kreşi'nde aşure etkinliği, System.String[]

Kepez Belediyesi'nin Nasreddin Hoca Gündüz Bakım Evi ve Kreşlerinin Teomanpaşa Şubesi'nde düzenlenen Aşure günü etkinliğine katılan Başkan Tütüncü, çocuklara aşure gününün önemini anlattı.


Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, belediyesinin Nasreddin Hoca Gündüz Bakım Evi ve Kreşlerinin Teomanpaşa Şubesi'nde düzenlenen Aşure günü etkinliğine katıldı. Başkan Tütüncü, Kepez'in kreşlerinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen Aşure günü etkinliğinin bu yılda yüzlerce ilçe sakinini bir araya getirdiğini söyledi. Belediye yönetimi, ilçe sakinleri, kreş öğrenci ve velilerinin bu anlamlı günü paylaştığına değinen Başkan Tütüncü, "Bizde bu özel günde kreş öğrencilerimiz, aileleri ve hemşehrilerimiz ile bir arada olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz" dedi.


"Birlik ve beraberliğimiz daim olsun"


Kepez Belediyesi'nin Nasreddin Hoca Gündüz Bakım Evi ve Kreşleri'nde öğrencilerin güzel bir eğitim aldığını vurgulayan Başkan Tütüncü, "Çocuklarımızın güzel bir istikbali olsun. Verdiğimiz güzel eğitimlerle ileride geriye dönüp baktıklarında, bizlerle onur duysunlar. Ülkemizin birlik ve beraberliği daim olsun. Muharrem ayımız hepimize mübarek olsun" diye konuştu.


Aşure gününün önemini anlattı


Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, daha sonra kreş öğrencilerinin yanına giderek, "Çocuklar nasılsınız. İyimi siniz. Aşurelerinizi yediniz mi. Nasreddin Hoca Kreşlerimizden memnun musunuz. Biz sizi çok seviyoruz "diyerek, minik öğrencilere aşure gününün önemini anlattı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, daha sonra belediye kreşindeki öğrencileri öptü, öğretmen ve velilerle el sıkışarak, hatıra fotoğrafı çektirdi. Ardından velilerin ve belediye yönetiminin bulunduğu masaya oturan Başkan Tütüncü, ikram edilen aşureden tadarak, emeği geçenlere de teşekkür etti. - ANTALYA

Kepez Belediyesi, Nasreddin Hoca, Kepez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 11:43 Kaynak: İHA
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