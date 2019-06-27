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Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali, Sivrihisar'da yapıldı

1 saat önce

Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali'nde Sivrihisar'da renkli görüntüler ortaya çıktı.

Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali, Sivrihisar'da yapıldı, System.String[]

7 farklı yabancı ülkeden Sivrihisar'a gelen yabancı dans grupları Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü'yü makamında ziyaret ederek hediyelerini takdim ettim.

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü "Sivrihisarımıza hepiniz hoşgeldiniz. Sivrihisar tarihten gelen yapısıyla medeniyetler ilçesi olarak geçen ilçedir. Bugün burada dünyaya mal olmuş Nasreddin Hocamızın doğum şenliklerinde sizlerle bir araya geldik. Burada Sivrihisarın bir kez daha medeniyetler ilçesi olduğunu ispatlamış olduk. Bütün ülkelerin kardeşçe yaşadığını, örf ve adetlerini paylaştıklarını hem dünyaya hemde Türkiye'ye göstermiş oluyoruz" dedi.

Ardından Sivrihisar sokaklarında renkli görüntüler oluşturan Halk Dansları Toplulukları yaptıkları gösterilerle dikkat çekti. Sivrihisar'da kurulan Halk Pazarında kortej yürüyüşünü devam ettiren Halk Dansları Toplulukları ilçedeki vatanşları 28-29-30 Haziran tarihleri arasında yapılacak olan Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivaline davet ettiler.

Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 08:56 Kaynak: Bültenler
Hamid Yüzügüllü, Nasreddin Hoca, Sivrihisar, Güncel
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