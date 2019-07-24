Son Dakika Haberleri: Nasreddin Hoca'nın evinde fıkraları canlandırılacak
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Nasreddin Hoca'nın evinde fıkraları canlandırılacak

1 saat önce

Akşehir'de Nasreddin Hoca Evi'nin restorasyonu tüm hızıyla devam ediyor.

Nasreddin Hoca'nın evinde fıkraları canlandırılacak, System.String[]
Akşehir'de Nasreddin Hoca Evi'nin restorasyonu tüm hızıyla devam ediyor.
Restorasyon sona erince "Nasreddin Hoca Evi"nde fıkraları canlandırılacak.
Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya bu konuda benzer çalışmalarda bulunan sanatçı Özhan Eren ile birlikte Nasreddin Hoca Evi, Akşehir Mutfağı, tarihi Ermeni Kilisesi ve Yukarı Hamam'da incelemelerde bulundu. İnceleme sırasında bina içerisinde tefriş düzeni, ziyaretçi güzergahı, fıkraların odalar ile ilişkilendirilmesi ve bahçe düzeni konuşuldu.
Ev müze tamamladığında içerinde 14 fıkranın canlandırıldığı realist silikon heykeller ve Nasreddin Hoca dönemine ait malzemelerle tefriş edilecek. Ayrıca çeşitli bilgiler, panolar vasıtasıyla da fıkralar anlatılacak. Bahçesinde ise insanların hoşça vakit geçirebileceği alanlar, yürüyüş yolları, havuz ve dinleme amaçlı bir bölümler bulunacak.
Nasreddin Hoca, Akşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 04:08 Kaynak: AA
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