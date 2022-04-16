Nasreddin Hoca'nın kuruyan gölü son yağışlarla eski günlerine kavuşuyor - Son Dakika
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Nasreddin Hoca'nın kuruyan gölü son yağışlarla eski günlerine kavuşuyor

16.04.2022 11:42
Nasreddin Hoca'nın kuruyan gölü son yağışlarla eski günlerine kavuşuyor

Afyonkarahisar-Konya sınırları içinde yer alan ve kuraklığa bağlı olarak geçen yıl tamamen kuruyan Akşehir Gölü, bu yıl artan su varlığıyla yüzleri güldürüyor.

Afyonkarahisar- Konya sınırları içinde yer alan ve kuraklığa bağlı olarak geçen yıl tamamen kuruyan Akşehir Gölü, bu yıl artan su varlığıyla yüzleri güldürüyor.

Nasreddin Hoca'nın "Yu tutarsa" fıkrasında yoğurt yapmak için maya çaldığı Akşehir Gölü'nde, son yıllarda kuraklığın etkisiyle su varlığı azaldı. Geçen yıl da tamamen kuruyan ve adeta bozkırı andıran görüntüsüyle gündeme gelen göl, kış mevsiminde ve ilkbaharda etkili olan yağışlarla yeniden suyla buluştu, yeniden kuş türlerine ev sahipliği yapmaya başladı.

Akşehir ve Eber Göller Birliği Başkanı Salih Akkaya, AA muhabirine, Akşehir Gölü'nün son yıllarda kurumasıyla gündeme geldiğini hatırlattı.

Bu yılın kar ve yağmurla bereketli geçtiğini vurgulayan Akkaya, "Akşehir'de karla kaplı gün sayısı 74 oldu. Uzun yıllardır böyle karlı günler görmüyorduk. Bu yağışlar, gölümüzü beslemesi, tarımsal potansiyelimizi artırması ve verimlilik anlamında çok önemli." dedi.

Gölü besleyen derenin suyu 12 kat arttı

Akkaya, Akşehir'in Konya'nın en çok yağış alan ilçelerinden olduğunu ve ilçenin geçen yıl 440 milimetre yağış aldığını belirterek şöyle konuştu:

"Şu anda yıl tamamlanmadan ilk 3 ayda yağış 400 milimetreyi bulmuş. İnşallah bereketli günlere dönüyoruz. Bu tabii gölümüze de yansıdı. Gölü besleyen ve Akşehir'in içinden geçen Adıyan Çayı'nın geçen seneye göre debisi 12 kat arttı. Bu da önemli bir miktar. Fazla bir yağış olduğunu gösteriyor. İnşallah böyle devam eder. Henüz şu anda gölde toplanan suyun miktarıyla ilgili ölçümler tamamlanmadı ama geçen yıl tamamen kuruduğunu düşünürsek ciddi bir gelişme var. İnşallah böyle güzel yağışlarla, bereketle gölün eski görkemli günlerine ulaşacağını düşünüyorum."

Nasreddin Hoca mayayı bu yıl göle çalacak

İlçede her yıl temmuzda düzenlenen Nasreddin Hoca Şenlikleri'nde "göle maya çalma" geleneğinin yapıldığına değinen Akkaya, "Maalesef gölde su eksildiği için son yıllarda derede ya da başka suni göletlerde maya çalma töreni yapıyorduk. İnşallah bundan sonra mayamızı Akşehir Gölü'nde çalacağız ve mayamız da tutacak. Mayamız kardeşlik ve huzur mayasıdır." ifadesini kullandı.

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Nasreddin Hoca, Karahisar, Akşehir, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nasreddin Hoca'nın kuruyan gölü son yağışlarla eski günlerine kavuşuyor - Son Dakika


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