Nasreddin Hoca Şenliğinde arabalı sinema etkinliğine yoğun ilgi - Son Dakika

Nasreddin Hoca Şenliğinde arabalı sinema etkinliğine yoğun ilgi

61. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği kapsamında düzenlenen ve komedi filmi "Hayatta Olmaz"ın izlettirildiği arabalı sinema etkinliği büyük ilgi gördü.

61. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği kapsamında düzenlenen ve komedi filmi "Hayatta Olmaz"ın izlettirildiği arabalı sinema etkinliği büyük ilgi gördü.

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Perşembe Pazarı alanında gerçekleştirilen etkinliğe Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Akşehir Belediye Başkan Yardımcısı Yahya Yıldız, Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel de katılırken, etkinliğin olduğu alana araçları ile gelen vatandaşlar kurulan dev ekranda Akşehirli oyuncu ve yönetmen Emre Çaltılı'nın çekimlerini ilçede gerçekleştirdiği "Hayatta Olmaz" filmini izledi.

Seyircilere, Akşehir Belediyesi tarafından gazoz ve patlamış mısır ikramı da yapıldı.

Film gösterimi öncesinde konuşan Belediye Başkanı Akkaya, şunları kaydetti:

"Pandemi tedbirlerine uygun olarak Nasreddin Hoca Şenliği programı hazırladık. Maya çalma programı, sanal ortamdaki yarışmalar, resim, fotoğraf yarışmaları, sergiler, havai fişek, Sultandağlarına yansıttığımız lazer gösterileriyle şenliğimiz devam ediyor. Hemşehrimiz Emre Çaltılı'nın yönettiği Hayatta Olmaz filmini izleyeceğiz. Daha önce bu filmi kültür merkezimizde ücretsiz olarak hemşehrilerimize izletmiştik. Yarın da inşallah 7. Koğuştaki Mucize filmimizi izleyeceğiz. Yaklaşık 300'ün üzerinde araçla katılım var, teşekkür ediyoruz. Seneye inşallah dolu dolu alışa geldiğimiz konserler, çocuk ve yetişkin tiyatroları, eşek yarışları, gülmece parkındaki sanatsal etkinlikler ve halk oyunları gösterileriyle inşallah buluşacağız. Pandemi sürecini gölgelemeyelim, hassasiyet gösterelim, vebal altında kalmayalım. Bu etkinlikleri olabildiğince daralttık, hassasiyetle değerlendirdik. Süreç normale dönerse belki konser etkinliklerimizi yine düzenleyebiliriz."

Araçları içerisinde dev ekranda film izleme keyfini yaşayan katılımcılar ise etkinliği beğendiklerini dile getirdi.

Nasreddin Hoca, İbrahim Öncel, Salih Akkaya, Akşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 15:53 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nasreddin Hoca Şenliğinde arabalı sinema etkinliğine yoğun ilgi - Son Dakika
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