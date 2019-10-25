Nasreddin Hoca Türbesi'nin yeni puşidesi tekbirlerle serildi

KONYA - Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi tarafından Konya Olgunlaşma Enstitüsü'ne hazırlatılan puşide, düzenlenen törenle tekbirler eşliğinde Nasreddin Hoca Türbesi'ndeki yerine serildi.

Akşehir'de düzenlenen Nasreddin Hoca Anma Günleri kapsamında Nasreddin Hoca Türbesi'nde bulunan puşide, Konya Olgunlaşma Enstitüsü tarafından yapılan yeni puşide ile değiştirildi. Nasreddin Hoca Türbesi önünde yapılan törende konuşan Konya Olgunlaşma Enstitüsü öğretmenlerinden Fitnat Akdoğan, hazırlanan puşide hakkında bilgi verdi.

Akşehir Belediye Başkanlığının talebi üzerine Akşehir'e gelerek çalışmalar yapıp puşideyi oluşturduklarına değinen Akdoğan, "Puşide, okulumuzdaki keçe atölyesinde geleneksel keçe yapımı üzerine kumaş oluşturduk. Yeşil türbe örtüsü rengindeki bu çalışmada Hattat Hüseyin Öksüz hocamızın Yunus ve Zümer surelerinden oluşan bir hat çalışıldı. Akşehir Taş Medrese'deki mihrabın desenini de alarak bir tasarım yaptık ve atölyelerimizde 1 yıldan fazla süren bir çalışma sonucunda türbe örtüsünü oluşturduk. Bugün de inşallah serim töreniyle Nasreddin Hocamızla buluşturacağız puşidemizi" diye konuştu.

"Puşidenin ayetleri yapılırken hep abdestli çalışıldı"

Konya Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Emel Tosun tarafından Nasreddin Hoca Türbesi için hazırlanan puşide, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya'ya teslim edildi. Puşideyi teslim ederken konuşan Emel Tosun, "Bu puşideyi yaparken onur duyduk. Puşidenin ayetleri işlenirken arkadaşlarımız hep abdestli çalıştılar. Bu bizim bir detayımız ama önemli bir detay olduğunu düşünüyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya da Nasreddin Hoca'ya ve onun türbesine yakışır bir şekilde bu puşideyi hazırladıkları için Konya Olgunlaşma Enstitüsü'ne teşekkür ederek, "Nasreddin Hocamızın maneviyatına uygun olarak kendilerinin ayetler işlenirken abdestle çalışmaları da bizlere ayrıca onur verdi. Biz de abdestle inşallah puşideyi almış oluyoruz. Şu anda Bursa valimiz olan eski Konya Valimiz Yakup Canbolat Beyefendi, Nasreddin Hoca Türbesi'ni ziyaret ettiğinde mevcut puşidenin çok yakışmadığını, buraya daha güzel bir puşide hazırlatılsa demişti. Bu fikirle yola çıktık ve araştırdık. Konya'da Olgunlaşma Enstitüsü bu konuda gerçekten çok başarılı ve maharetli. Birçok yerde emekleri varmış. Onlarla bu çalışmayı başlattık ve gerçekten güzel bir eser ortaya çıktı. Nasreddin Hoca'nın torunu olarak böyle bir puşide hazırlatma ve bunu teslim alma noktasında heyecan duyduğumu da belirtmek istiyor, çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Tekbirler eşlinde yeni puşide Nasreddin Hoca Türbesi'ndeki yerine törene katılan protokol üyeleri tarafından serildi. Puşidenin serilmesinin ardından dua edildi.

Puşidede Yunus ve Zümer surelerinden ayetler yer aldı

Hazırlanan puşide, türbe yeşili renginde geleneksel keçe tekniği ile dokunuldu. Hat Sanatçısı KTO Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Öksüz'ün katkılarıyla özel sim sırma tasarımı yapılarak Maraş işi tekniği ile çalışılan hatlarda Yunus Suresi 62. Ayeti ile Zümer Suresi 9. Ayeti yer alıyor. Yunus Suresi 62. Ayet'te 'Bilesiniz ki Allah'ın dostlarına korku yoktur, onlar üzülmeyecekler de' ifadeleri, Zümer Suresi 9. Ayet'te de 'Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu' ifadeleri yer alıyor. Ayrıca puşidenin süslemelerinde de Akşehir Taş Medrese Mescidi mihrabında bulunan motif yer alıyor.

Nasreddin Hoca Türbesi'ndeki törene Akşehir Kaymakamı Ahmet Sait Kurnaz, Garnizon Komutanı Albay Tolga Yuvalı, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, AK Parti İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu, MHP İlçe Başkanı Salih Akça, Eğitimci Yazar Mustafa Özçelik, bazı kamu kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.