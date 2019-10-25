Nasreddin Hoca Türbesi'nin yeni puşidesi serildi

Nasreddin Hoca Türbesi'nin puşidesi düzenlenen törenle değiştirildi.

Akşehir Belediyesi tarafından Konya Olgunlaşma Enstitüsü'ne yaptırtılan ve üzerinde Kur'an ayetleri bulunan örtü, tekbirler eşliğinde Nasreddin Hoca Türbesi'ndeki yerine serildi.

Türbe önünde yapılan törende konuşan Konya Olgunlaşma Enstitüsü öğretmenlerinden Fitnat Akdoğan, hazırlanan puşide hakkında bilgi verdi.

Akşehir Belediye Başkanlığının talebi üzerine puşideyi oluşturduklarını ifade eden Akdoğan "Puşide, okulumuzdaki keçe atölyesinde geleneksel keçe yapımı üzerine kumaş oluşturduk. Yeşil türbe örtüsü rengindeki bu çalışmada Hattat Hüseyin Öksüz Hocamızın, Yunus ve Zümer surelerinden oluşan bir hat çalışıldı. Akşehir Taş Medrese'deki mihrabın desenini de alarak bir tasarım yaptık ve atölyelerimizde bir yıldan fazla süren bir çalışma sonucunda türbe örtüsünü oluşturduk. Bugünde inşallah serim töreniyle Nasreddin Hocamızla buluşturacağız puşidemizi." diye konuştu.

Puşide hazırlanırken çalışanlar sürekli abdestli çalıştı

Konya Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Emel Tosun puşideyi teslim ederken, "Bu puşideyi yaparken onur duyduk. Puşidenin ayetleri işlenirken arkadaşlarımız hep abdestli çalıştılar. Bu bizim bir detayımız ama önemli bir detay olduğunu düşünüyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya da örtüyü kendilerinin de abdestli olarak teslim aldıklarını belirterek, "Konya'da Olgunlaşma Enstitüsü bu konuda gerçekten çok başarılı ve maharetli. Birçok yerde emekleri varmış. Onlarla bu çalışmayı başlattık ve gerçekten güzel bir eser ortaya çıktı çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kuran'ı Kerim okundu. daha sonra tekbirler eşlinde yeni puşide Nasreddin Hoca Türbesi'ndeki yerine protokol üyeleri tarafından serildi.

Yeni Puşide, türbe yeşili renginde ve geleneksel keçe tekniğiyle dokunuldu.

Hat Sanatçısı KTO Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Öksüz'ün katkılarıyla özel sim sırma tasarımı yapılarak Maraş işi tekniği ile çalışılan hatlarda Yunus Suresinin 62, Zümer Suresi 9'uncu ayetleri yer alıyor.

Yunus Suresi 62'inci ayette "Bilesiniz ki Allah'ın dostlarına korku yoktur, onlar üzülmeyecekler de", Zümer Suresi 9'uncu ayette ise "Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu" ifadeleri yer alıyor. Ayrıca örtünün süslemelerinde de Akşehir Taş Medrese Mescidi mihrabında yer alan motif bulunuyor.

Nasreddin Hoca Türbesi'nde yapılan törene, Akşehir Kaymakamı Ahmet Sait Kurnaz, Garnizon Komutanı Albay Tolga Yuvalı, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, AK Parti İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu, MHP İlçe Başkanı Salih Akça, Eğitimci Yazar Mustafa Özçelik, bazı kamu kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.