Son Dakika Haberleri: Nasrettin hoca Nazilli'de kandil kutladı
Son Dakika Güncel Nasrettin hoca Nazilli'de kandil kutladı

Nasrettin hoca Nazilli'de kandil kutladı

6 saat önce

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Mevlid Kandili kutlamalarına Fatih Ortaokulu öğrencileri damga vurdu.

Nasrettin hoca Nazilli'de kandil kutladı, System.String[]

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Mevlid Kandili kutlamalarına Fatih Ortaokulu öğrencileri damga vurdu. Milli ve manevi değerleri yaşatmak adına 'Nasrettin Hoca Kandilimizi Kutluyor' etkinliği düzenleyen öğrenciler temsili Nasrettin Hoca öncülüğünde yöresel kıyafetler giyerek ilçe protokolüne ve vatandaşlara kandilde 3 bin adet hediye sundu.


İlçenin en büyük okulları arasında yer alan Fatih Ortaokulu öğrencileri bu yılki kandil kutlamasını farklı bir şekilde gerçekleştirdi. Güzel bir mevlit kutlaması hedefleyen okul idaresi, okul aile birliği üyeleri ve öğrenciler, hazırladıkları proje ile başta Nasrettin Hoca olmak üzere değerlerimize hayat vererek etkinliklerini gerçekleştirdi. Nasrettin Hoca gibi değerlerin yansıtıldığı kıyafetleri giyen öğrenciler başta Kaymakam Sedat Sırrı Arısoy olmak üzere İlçe Milli Eğitim Müdürü Hıdır Dağaşan ve ilçedeki diğer protokol üyelerini makamlarında ziyaret ederek önceden hazırladıkları 3 bin adet değişik hediyeyi mevlit kandili vesilesi ile sundu.


Okul Müdürü Avni Ozan, etkinlik hakkında yaptığı bilgilendirmede, "Fatih Ortaokulu olarak değerlerimizle 'Nasrettin Hoca Kandilimizi Kutluyor' etkinliği düzenledik. Farkındalık oluşturmak için etkinliğimize destek olan okul yönetimimize, katkı sağlayan öğretmen arkadaşlarımıza, veli ve esnafımıza çok teşekkür ederiz. Kaymakamlık Makamı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Fatih İlkokulunu ziyaret edip kandillerini kutladık. Okulumuzdaki öğrencilerimizle etkinliğimizi tamamladık. Yaklaşık üç bin kişiye günün anısına çam sakızı Nasrettin Hoca armağanı hediye ve ikramda bulunduk. Çocukları seven güzel ahlak sahibi peygamberimizi çocuklarla arkadaş olan Nasrettin Hocamızın hatırasıyla yad ettik. Öğrencilerimizi kutlar ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi. - AYDIN

Nasreddin Hoca, Kandil Dağı, Nazilli, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 01:33 Kaynak: İHA
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