Nasuh Mahruki'den deprem bilinçlendirme semineri

Çiğli Belediyesi, olası doğal afet risklerine dikkat çekmek ve afet anında yapılması gerekenler konusunda vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla AKUT Vakfı Onursal Başkanı Nasuh Mahruki'nin katılım gösterdiği bilinçlendirme semineri düzenledi.



AKUT Vakfı Onursal Başkanı Nasuh Mahruki, Çiğli Belediyesi Fakir Baykurt Salonu'nda tecrübeleri ve fikirlerini Çiğli halkıyla paylaştı. Mahruki'nin olası deprem riskleri ve yapılması gerekenlerle ilgili konuştuğu seminere meclis üyeleri, muhtarlar, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.



"Mevzuatlar elden geçirilmeli"



AKUT'un kuruluş sürecini anlatan Mahruki, "Çok büyük felaketler yaşadık. 1999 depreminde de deprem bölgesindeydik ve çok sayıda insanımızı kurtardık. Özellikle İstanbul'da büyük bir risk bulunuyor. Kaçış alanları ve toplanma alanları konusu göz ardı ediliyor. Ayrıca mevzuatların yeniden elden geçirilmesi ve teknolojiyi iyi kullanmamız gerekiyor. Sivil toplum kuruluşları 1999 depreminden sonra bilinçlendi ve deprem farkındalığı yaygınlaştı" dedi.



"Duyarlılığı artıracağız"



Deprem başta olmak üzere doğal afet risklerinin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurgulayan Başkan Utku Gümrükçü de, "Üzerinde yaşadığımız coğrafya, deprem konusunda duyarlı olmamızı zorunlu kılıyor. Yapılan ihmalkarlıkların bedelini geçmiş yıllarda acı tecrübeleriyle yaşadık. Aynı acıları tekrar yaşamamak adına hepimiz üzerimize düşen görevleri yapmalı ve gerekli tedbirleri almalıyız. Bu bağlamda doğal afetler konunda yaptığı çalışmalarla takdir toplayan AKUT Vakfı Onursal Başkanı değerli yazar Nasuh Mahruki'yi düzenlediğimiz seminer kapsamında Çiğlililer ile buluşturduk. Hepimiz için oldukça hayati bir öneme sahip olan bu konuda gerekli duyarlılığı göstererek seminerimize katılan Çiğlili hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu. - İZMİR