Nasuh Mahruki'den Turgutlu'da afetlere hazırlık konferansı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nasuh Mahruki'den Turgutlu'da afetlere hazırlık konferansı - Son Dakika

Nasuh Mahruki'den Turgutlu'da afetlere hazırlık konferansı

6 saat önce

AKUT Vakfı Başkanı Nasuh Mahruki, Turgutlu Belediyesi, Atatürkçü Düşünce Derneği Turgutlu Şubesi ve Turgutlu Kent Konseyinin ortaklaşa düzenlediği konferansta "Depremlere ve Afetlere Hazırlıklı Olmak" konusunda vatandaşlara bilgiler aktardı.

Nasuh Mahruki'den Turgutlu'da afetlere hazırlık konferansı, System.String[]

AKUT Vakfı Başkanı Nasuh Mahruki, Turgutlu Belediyesi, Atatürkçü Düşünce Derneği Turgutlu Şubesi ve Turgutlu Kent Konseyinin ortaklaşa düzenlediği konferansta "Depremlere ve Afetlere Hazırlıklı Olmak" konusunda vatandaşlara bilgiler aktardı.


Turgutlu Belediyesi depremlerle ilgili vatandaşlarını bilgilendirmeye devam ediyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir'in konferansının ardından Turgutlu Belediyesi, Atatürkçü Düşünce Derneği Turgutlu Şubesi ve Turgutlu Kent Konseyi tarafından düzenlenen bir başka konferansta AKUT Vakfı Başkanı Nasuh Mahruki Turgutlulular ile bir araya geldi. Turgutlu Eski Belediye binasında Pazar günü 19.30'da başlayan konferansa Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, CHP Turgutlu İlçe Başkanı Hüseyin Oğuz, Atatürkçü Düşünce Derneği Turgutlu Şubesi Başkanı Mehmet Halıcıoğlu, Turgutlu Kent Konseyi Başkanı Fehmi Gülen, Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Evren Erbaş Ser, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Nasuh Mahruki'ye teşekkür ederek sözlerine başlayan Çetin Akın, "Depremle ve afet durumlarıyla alakalı çok önemli iki konferans düzenledik. Davetimizi kırmayarak ilçemize gelen ve bizlere çok önemli bilgiler aktaran Nasuh Mahruki'ye ve belediyemizle birlikte etkinliği düzenleyen Atatürkçü Düşünce Derneği Turgutlu Şubesine ve kent konseyimize teşekkür ederim" dedi. - MANİSA

Atatürkçü Düşünce Derneği, Turgutlu Belediyesi, Nasuh Mahruki, Turgutlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 12:18 Kaynak: İHA
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