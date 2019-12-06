Son Dakika Haberleri: NATA Holding'den yeni yatırım
Son Dakika Ekonomi NATA Holding'den yeni yatırım - Son Dakika Ekonomi

NATA Holding'den yeni yatırım

6 saat önce

Nata Holding Yönetim Kurulu Başkanı Namık Tanık, Anadolu Efes'in İstanbul Bahçelievler'deki 120 bin 657 metrekarelik atıl fabrika arazisini satın aldıklarını belirterek, "Bu bölgede İstanbul'a yakışır bir konut projesi planlıyoruz.

NATA Holding'den yeni yatırım, System.String[]

Nata Holding Yönetim Kurulu Başkanı Namık Tanık, Anadolu Efes'in İstanbul Bahçelievler'deki 120 bin 657 metrekarelik atıl fabrika arazisini satın aldıklarını belirterek, "Bu bölgede İstanbul'a yakışır bir konut projesi planlıyoruz." ifadesini kullandı.

Tanık, yazılı açıklamasında, yurt içi yatırımlara ağırlık verdiklerini, özellikle AVM ve konut projelerine yoğunlaştıklarını bildirdi.

Bu kapsamda İstanbul'da önemli bir projeyi hayata geçirecekleri bilgisini veren Tanık, "Anadolu Efes'in İstanbul Bahçelievler'deki 120 bin 657 metrekarelik fabrika arazisini 270 milyon liraya satın aldık. Atıl fabrika alanı ve arsa bölgesinde modern bir yaşam alanı inşaatına başlayacağız. Bu bölgede İstanbul'a yakışır bir konut projesi planlıyoruz. Bu vesileyle istihdam yaratmak ve ekonomimize katkıda bulunmak da ayrıca gurur kaynağı." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin 5 şehrinde aynı anda AVM ve konut projeleri yaptıklarına dikkati çeken Tanık, şunları kaydetti:

"İstanbul, İzmir, Ankara, Eskişehir ve Adana'da yatırımlarımız devam ediyor. Sadece bu yıl 1 milyon metrekare inşaat yaptık. Türkiye zorlu bir süreçten geçiyor. Daha çok çalışmalı, daha çok üretmeli, her zamankinden daha çok vatanımıza sahip çıkmalıyız. Devletimize ve kendi aklımıza, iş gücümüze güvenmeliyiz. 2018-2019 yıllarında yaptığımız yatırımlarla doğrudan 1000 kişiye, dolaylı olarak ise 8 bin kişiye istihdam sağladık. Yaptığımız her projede bu sayıyı artırmayı hedefliyoruz."

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 09:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Zam dedikodusunu duyan vatandaşlar, nüfus müdürlüklerine akın ediyor
İŞKUR'un hibe desteğiyle hayaline bir adım daha yaklaştı İmamoğlu: Eminönü-Eyüpsultan-Alibeyköy tramvay hattı 2020 sonunda bitecek Sulu tarım ülke ekonomisine 68 milyon lira katkı sağladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2019 16:25:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: NATA Holding'den yeni yatırım
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]