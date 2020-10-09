Nata Holding Yönetim Kurulu Üyesi Tanık: "İş adamları yurt içi yatırımlarına ağırlık vermeli" - Son Dakika

Nata Holding Yönetim Kurulu Üyesi Tanık: "İş adamları yurt içi yatırımlarına ağırlık vermeli"

09.10.2020 09:07
Nata Holding Yönetim Kurulu Üyesi Tanık:

Nata Holding Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Tanık, Türk iş adamlarının yurt içi yatırımlarına ağırlık vermesi gerektiğini belirtti.

Nata Holding Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Tanık, Türk iş adamlarının yurt içi yatırımlarına ağırlık vermesi gerektiğini belirtti.

Nata Holding'in düzenlediği basın toplantısında konuşan Tanık, yurt dışı yatırımlarını bir süreliğine askıya aldıklarını söyledi.

Tanık, Sultangazi'de Vega AVM İstanbul'a yatırım yaptıklarını belirterek, " Türkiye'deki yatırımlarımıza konsantre olduk, bilindiği gibi dünya çapında bir virüsle mücadele ediyoruz. Özellikle istihdam açısından geri adım atmamak adına bu kararı aldık, AVM ve konut projelerine yoğunlaştık." ifadelerini kullandı.

Vega AVM İstanbul'un 57 bin metrekare kiralanabilir alanı, 120 mağazasıyla bulunduğu ilçeye büyük bir ivme kazandıracağını belirten Tanık, şunları kaydetti:

"Sadece AVM yapmadık aslında toplamda 500 bin metre kare inşaat alanı içerisinde AVM'mizle entegre bir biçimde projelendirmiş olduğumuz, 500 dairenin bulunduğu Tem Point konutlarımız ve hemen yanına inşaatını üstlenmiş olduğumuz 120 yatak kapasiteli özel hastane projesi ile son yıllarda önemi daha da artan sağlık turizmi ile entegre tam bir karma projeye imza atmış bulunuyoruz.

Bilindiği gibi geçtiğimiz aylarda Anadolu Efes'in İstanbul Bahçelievler'de bulunan 120 bin 657 metrekarelik fabrika arazisini ailemize katmıştık, bu bölgede atıl vaziyetteki alanı değerlendirerek kadim şehrimiz İstanbul'a ve İstanbulluya yakışır modern bir yaşam alanı inşa etmek için çalışmalarımızı hızlandırdık. Bu vesile ile istihdam yaratmak ve ekonomimize katkıda bulunmak da ayrıca gurur kaynağı."

"2020 yılında Türkiye'ye 250 milyon dolar yatırım yaptık"

2020 yılında Türkiye'ye 250 milyon dolar yatırım yaptıklarının altını çizen Tanık, bu yıl açtığımız ve açmayı planladığımız AVM'ler ile toplamda 100 bin metrekare kiralanabilir alan ve 250 mağazayla sadece ekonomiye değil, istihdam açısından da Türkiye'ye büyük katkı sağlayacaklarını belirtti.

Tanık, Türkiye'nin 5 şehrinde aynı anda AVM ve konut projeleri yaptıklarını belirterek, İstanbul, İzmir, Ankara, Eskişehir, Adana ve Bodrum'da yatırımlarının devam ettiğini, sadece bu yıl 1 milyon metrekare inşaat yaptıklarını kaydetti.

Türkiye zorlu bir süreçten geçtiğini belirten Tanık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Daha çok çalışmalı, daha çok üretmeli, her zamankinden daha çok vatanımıza sahip çıkmalıyız. Gün birlik olma günü. Devletimize ve kendi aklımıza, iş gücümüze güvenmeliyiz. 2018- 2019 yılında yaptığımız yatırımlarla doğrudan bin kişi, dolaylı olarak ise 8 bin kişiye istihdam sağladık.

2020-2021 yıllarında yaptığımız ve yapacağımız projelerle 10 bin kişiye dolaylı olarak istihdam sağlamış olacağız. Yaptığımız her projede bu sayıyı artırmayı hedefliyoruz. Özellikle Türk ekonomisi ve gençlerimizin istihdamı için iş adamlarımızın yurt içi yatırımlarına ağırlık vermesi gerekiyor.

Tarih boyunca çok sayıda sıkıntıyı atlatmış bir milletin pandemi sürecini de devlet millet el ele atlatacağına hiç kuşkum yok biz de iş dünyası olarak üzerimize düşen görevi layıkıyla yapmaya devam edeceğiz. NATA Holding olarak her zaman olduğu gibi bugün de iş ortaklarımız olarak adlandırdığımız perakendecilerimizin yanında olduğumuzu göstermek amacı ile, kapalı oldukları tarihler arasında kira faturası hazırlamadık ve herhangi bir kira talebinde bulunmadık. 11 Mayıs'ta AVM'lerin yeniden açılmasıyla birlikte iş ortaklarımıza destek olarak perakende için zorlu geçen pandemi dönemini el ele atlatmak için çaba sarf ettik."

Yönetim Kurulu, İstihdam, Türkiye, Holding, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Nata Holding Yönetim Kurulu Üyesi Tanık: 'İş adamları yurt içi yatırımlarına ağırlık vermeli' - Son Dakika Ekonomi

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