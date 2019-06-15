Son Dakika Haberleri: Nata Vega Outlet'te her karneye bir hediye
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Nata Vega Outlet'te her karneye bir hediye

5 saat önce

Başkent'te Outlet alışverişin merkezi Nata Vega Outlet karne tatilinde de birbirinden eğlenceli etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Nata Vega Outlet'te her karneye bir hediye, System.String[]
Başkent'te Outlet alışverişin merkezi Nata Vega Outlet karne tatilinde de birbirinden eğlenceli etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Nata Vega Outlet'te her karneye bir hediye verildi. Karnesi ile Nata Vega Outlet'e gelen öğrencilere, akvaryum gezisi,sinema bileti veya yemek menüsü hediye edildi. Karnesini alır almaz alışveriş merkezine gelen öğrenciler yaz tatilini keyifle karşıladılar. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 03:38 Kaynak: İHA
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