Nata Vega Outlet'te her karneye bir hediye
5 saat önce
Başkent'te Outlet alışverişin merkezi Nata Vega Outlet karne tatilinde de birbirinden eğlenceli etkinliklere ev sahipliği yapacak.
Başkent'te Outlet alışverişin merkezi Nata Vega Outlet karne tatilinde de birbirinden eğlenceli etkinliklere ev sahipliği yapacak.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 03:38 Kaynak: İHA
Nata Vega Outlet'te her karneye bir hediye verildi. Karnesi ile Nata Vega Outlet'e gelen öğrencilere, akvaryum gezisi,sinema bileti veya yemek menüsü hediye edildi. Karnesini alır almaz alışveriş merkezine gelen öğrenciler yaz tatilini keyifle karşıladılar. - ANKARA
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