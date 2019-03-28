Natalie Portman'ın Müzmin Sapığı Tutuklandı
33 dakika önce
Hakkında güzel yıldıza yaklaşma yasağı bulunan adam, öğle saatlerinde Natalie Portman'ın evinin yakınlarında görüldü.
Hakkında güzel yıldıza yaklaşma yasağı bulunan adam, öğle saatlerinde Natalie Portman'ın evinin yakınlarında görüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 11:03
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