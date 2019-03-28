Son Dakika Haberleri: Natalie Portman'ın Müzmin Sapığı Tutuklandı

Natalie Portman'ın Müzmin Sapığı Tutuklandı

33 dakika önce

Hakkında güzel yıldıza yaklaşma yasağı bulunan adam, öğle saatlerinde Natalie Portman'ın evinin yakınlarında görüldü.

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Hakkında güzel yıldıza yaklaşma yasağı bulunan adam, öğle saatlerinde Natalie Portman'ın evinin yakınlarında görüldü.
Kaynak: DailyMotion.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 11:03 

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