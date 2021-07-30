Nate Sestina, NBA Yaz Ligi'nde

Yukatel Merkezefendi Belediyesi oyuncusu Nate Sestina, Utah Jazz tarafından Salt Like City NBA Summer League davet edildi.

Yukatel Merkezefendi Belediyesi oyuncusu Nate Sestina, Utah Jazz tarafından Salt Like City NBA Summer League davet edildi. Yukatel Merkezefendi Belediyesi oyuncusu Nate Sestina, NBA Yaz Lig'ine davet edildi. Utah Jazz takımında boy gösterecek olan oyuncu için Yukatel Merkezefendi Belediyesi, "3-6 Ağustos tarihlerinde Salt Like City'de düzenlenecek olan NBA Summer Leaguede oyuncumuza başarılar dileriz" açıklamalarında bulundu. - DENİZLİ

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