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Nathan Jones Sezon Öncesi Mutlu

1 saat önce

Stoke Şehri menajeri Nathan Jones, Potters'ın Hollanda'daki sezon öncesi eğitim kampı hakkındaki düşüncelerini sunar.

Stoke Şehri menajeri Nathan Jones, Potters'ın Hollanda'daki sezon öncesi eğitim kampı hakkındaki düşüncelerini sunar.
Nathan Jones Sezon Öncesi Mutlu
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 06:05 
Nathan Jones, Hollanda, Spor
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