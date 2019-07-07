Nathan Jones Sezon Öncesi Mutlu
1 saat önce
Stoke Şehri menajeri Nathan Jones, Potters'ın Hollanda'daki sezon öncesi eğitim kampı hakkındaki düşüncelerini sunar.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 06:05
Stoke Şehri menajeri Nathan Jones
, Potters'ın Hollanda
'daki sezon öncesi eğitim kampı hakkındaki düşüncelerini sunar.
Kırkpınar'da şampiyon Ali Gürbüz
Parma'dan Galatasaray'a Gervinho yanıtı!
Ali Koç, Ersun Yanal ve futbolcular Topuk Yaylası'nda taraftarla buluştu
Mourinho, 100 milyon euroluk teklifi reddetti!