Üye Girişi
NATO, 16 Şubat'ta Avrupa'da askeri mevcudiyeti artırmayı görüşecek - Son Dakika

NATO, 16 Şubat'ta Avrupa'da askeri mevcudiyeti artırmayı görüşecek

15.02.2022 09:50
NATO, 16 Şubat'ta Avrupa'da askeri mevcudiyeti artırmayı görüşecek

NATO ülkelerinin savunma bakanları, Rusya ile Batı arasında artan gerilimin ardından Avrupa'nın doğusunda ve güneydoğusunda ittifakın askeri varlığını artırmayı görüşmek üzere toplanacak.

NATO ülkelerinin savunma bakanları, Rusya ile Batı arasında artan gerilimin ardından Avrupa'nın doğusunda ve güneydoğusunda ittifakın askeri varlığını artırmayı görüşmek üzere toplanacak.

NATO Savunma Bakanları Toplantısı 16-17 Şubat'ta Brüksel'deki NATO karargahında yapılacak. Bakanların gündeminde Rusya'nın Ukrayna sınırında askeri yığınağını artırması ve ittifakın bu nedenle artan gerilime karşı neler yapacağı bulunuyor.

NATO, Rusya ile gerginliğin yükselmesinden sonra son birkaç ay içinde doğudaki Baltık ülkeleri Estonya, Letonya, Litvanya ve Polonya'da hava, deniz ve kara varlığını kuvvetlendirdi.

İttifakın Baltık ülkeleri ve Polonya'da bulunan Geliştirilmiş İleri Mevcudiyeti kapsamındaki 4 muharip birlikte görevli asker sayısı, birkaç haftada 4 binden 5 bine çıkarıldı.

Danimarka, Hollanda, İspanya, ABD ve İngiltere'nin gönderdiği savaş gemileri ve savaş uçaklarıyla bu bölgedeki mevcudiyet artırıldı.

Ayrıca Romanya ve Bulgaristan'da son haftalarda NATO ülkelerinin asker ve savaş uçağı sayıları arttı. Bu iki ülkedeki askeri takviyeleri başta ABD olmak üzere İtalya, Almanya ve İspanya yapmış durumda. Romanya'da halen NATO ülkelerine mensup 2 binden fazla asker bulunuyor.

Bu takviye, halihazırda bu ülkelerin milli intikallerinden oluşuyor ve giden askeri unsurların komutaları gönderen ülkede bulunuyor. NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda bu askeri birimlerin NATO şemsiyesi altına alınması konusunda karar çıkması bekleniyor.

NATO'nun Doğu Avrupa'daki varlığının uzun süreli olması planlanıyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in de geçen hafta ziyaret ettiği Romanya'da bir muharip birlik konuşlandırılması öngörülüyor. Ayrıca güneydoğu Avrupa'nın başka noktalarında da muharip birlik bulundurma kararı değerlendiriliyor.

Bu kararların da NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda görüşüleceği ifade ediliyor. Konuşlandırmalara ilişkin planlama, birliklerin kapsamı ve büyüklüğü gibi konularda toplantıdan bir uzlaşı çıkması, bahar aylarında da nihai kararın verilmesi bekleniyor.

Romanya'da konuşlandırılması beklenen muharip birliğin çerçeve ülkesi olmak için Fransa'nın istekli olduğu belirtiliyor. Fransa, Romanya'da konuşlandırılacak muharip birliğin liderliğini yapmak istiyor.

YORUMLAR
500

Romanya, Savaş, Asker, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel NATO, 16 Şubat'ta Avrupa'da askeri mevcudiyeti artırmayı görüşecek - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
09:54 Gençlerin yüzde 73'ü yurt dışında yaşamak istiyor
09:40 Vasiyetini açıkladıktan sonra zehirlenen Serdar Ortaç'a Arto: İlaçla birlikte alkol kullanma
09:38 Olay iddia! MOBESE krizi Süleyman Soylu ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın arasını açtı
09:18 Kabine yarın toplanıyor: İşte masaya gelmesi beklenen çok kritik başlıklar
09:17 Yurttaşlar illallah demişti! Parti liderlerine ne kadar elektrik faturası geldi?
09:17 Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den 3 gün sonra farklı karar! "Yılın Atatürkçüsü" ödülünü neden kabul etmediler?
09:11 Şahan Gökbakar'dan Muharrem Sarıkaya isyanı: Yöneticileri kınıyorum
08:48 Skandal: Belçika'da 4 kadını öldüren katil, Türkiye'ye iade edildikten 3 yıl sonra serbest kaldı!
08:35 Rusya - Ukrayna geriliminde bu tarih çok önemli! İşgale Çin Olimpiyatları engeli
08:34 Cip küçükbaş havyan sürüsüne daldı! 58 hayvanın ölümüne sebep oldu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2022 10:00:14. #1.12#
SON DAKİKA: NATO, 16 Şubat'ta Avrupa'da askeri mevcudiyeti artırmayı görüşecek - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement