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NATO, 2021'de Afgan güvenlik güçlerine yaklaşık 72 milyon dolarlık katkı sağladığını duyurdu - Son Dakika

NATO, 2021'de Afgan güvenlik güçlerine yaklaşık 72 milyon dolarlık katkı sağladığını duyurdu

03.08.2021 18:43
NATO, 2021'de Afgan güvenlik güçlerine yaklaşık 72 milyon dolarlık katkı sağladığını duyurdu, System.String[]

NATO, bu yıl Afgan Ulusal Savunma ve Güvenlik Güçleri'ne toplam değeri yaklaşık 72 milyon dolar olan malzeme ve teçhizat bağışladığını, son sevkiyatın dün yapıldığını açıkladı.

NATO, bu yıl Afgan Ulusal Savunma ve Güvenlik Güçleri'ne toplam değeri yaklaşık 72 milyon dolar olan malzeme ve teçhizat bağışladığını, son sevkiyatın dün yapıldığını açıkladı.

NATO'dan yapılan yazılı açıklamada, "Güçlerimizi ülkeden çekerken bir yandan da askeri teçhizat yardımını hızlandırıyoruz." denildi.

Açıklamada, 2021 içerisinde, sonuncusu 2 Ağustos'ta olmak üzere Afgan güçlerine tıbbi malzemelerden yüksek teknolojili savaş simülatörlerine ve bomba imhası için özel ekipmanlara kadar yaklaşık 72 milyon dolar değerinde bağış yapıldığı bildirildi.

Genel Sekreter Jens Stoltenberg'in 27 Temmuz'da Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile görüşmesinde söz konusu desteği yinelediği anımsatılan açıklamada, NATO Sözcü Vekili Dylan White'ın da "Güçlerimizi ülkeden çekerken Afgan güçlerinin kendi güvenliklerini daha iyi sağlamasına yardımcı olacak teçhizat da dahil olmak üzere Afganistan'ı desteklemeye devam edeceğiz." değerlendirmesine yer verildi.

Açıklamada NATO tarafından finanse edilen malzemeler arasında, yaralı askerlerin tedavisi ve Kabil Tıp Hastanesi için teçhizat, itfaiye araçları, çelik yelekler ve çocukların mayınlardan kaçmalarına yardımcı olacak eğitim materyallerinin de bulunduğu ifade edildi.

"Projeler, özellikle lojistik, organizasyon, eğitim ve tıp alanlarında Afgan güvenlik güçlerini güçlendirmeyi amaçlıyor." denilen açıklamada, mayıs itibarıyla 2007'den bu yana "Afgan Milli Ordusu Güven Fonu"na yapılan toplam katkının, yaklaşık 440 milyon doları malzeme ve ekipmana olmak üzere yaklaşık 3,5 milyar dolara ulaştığı kaydedildi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, üye ülkelerin savunma ve dışişleri bakanlarının 14 Nisan'da yaptığı toplantı sonrasında Afganistan'dan çıkılması konusunda karar alındığını duyurmuş, söz konusu çekilme 1 Mayıs'ta başlamıştı.

Güvenlik güçleri, Ulusal Savunma, dolar, Afgan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel NATO, 2021'de Afgan güvenlik güçlerine yaklaşık 72 milyon dolarlık katkı sağladığını duyurdu - Son Dakika


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