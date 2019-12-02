Londra'da 3-4 Aralık'ta gerçekleşecek NATO 70'inci Yıl Liderler Zirvesi'ne 29 ülkenin liderlerinin katılması bekleniyor.

4 Nisan 1949 yılında kurulan Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü'nün (NATO) Liderler Zirvesi İngiltere'nin ev sahipliğinde başkent Londra'da, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in yöneteceği konferans ile başlayacak. Akşam saatlerinde ise liderler, Kraliçe 2'inci Elizabeth'in düzenlediği akşam yemeğine katılacaklar. 4 Aralık Çarşamba günü ise sabah liderlerin el sıkışma törenleri olacak ve aile fotoğrafı çekilecek. Liderlerin katılacağı toplantının ardından zirve, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in basın toplantısıyla sona erecek.

NATO müttefiki ülkelerinden olmamasına rağmen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da 3 Aralık günü Londra'ya gideceği ve liderlerle görüşeceği belirtildi. Netanyahu'nun liderlere İran'ın nükleer anlaşma şartlarını ihlal ettiği ve İran'a uygulanan ambargonun bazı Avrupa ülkelerince delinmesi konularında görüşeceği bildirildi.