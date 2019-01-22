Son Dakika Haberleri: Nato, Aachen Anlaşması'ndan Memnun

Nato, Aachen Anlaşması'ndan Memnun

18 dakika önce

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında imzalanan Aachen Anlaşması'nı memnuniyetle karşılıyorum.

Nato, Aachen Anlaşması'ndan Memnun, System.String[]
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında imzalanan Aachen Anlaşması'nı memnuniyetle karşılıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya ve Fransa arasında bugün imzalanan Aachen Anlaşması'na ilişkin yazılı açıklama yapan Stoltenberg, anlaşmanın güvenlik ve savunmayla ilgili maddeleri hakkında iki ülkenin NATO müttefiklerine bilgi verdiğini aktardı.

Stoltenberg, Fransa ve Almanya arasındaki iş birliğinin Avrupa'nın güvenliği ve istikrarına yıllardır önemli katkı sağladığına dikkati çekerek, Aachen Anlaşması'nın kıtanın İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ne kadar yol katettiğini gösterdiğini ifade etti.

Anlaşmada NATO, AB ve Birleşmiş Milletler (BM) gibi çok taraflı kurumlara verilen önemi memnuniyetle karşıladığını vurgulayan Stoltenberg, Fransa ve Almanya'nın NATO nezdinde oynadığı güçlü rolün Avrupa ve Transatlantik güvenliği için kilit öneme sahip olduğunu kaydetti.

Stoltenberg, "Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında imzalanan Aachen Anlaşması'nı memnuniyetle karşılıyorum." açıklamasında bulundu.

Fransa ve Almanya arasında tarihi öneme sahip 22 Ocak 1963 tarihli Elysee Anlaşması'nın 56. yıl dönümünde, iki ülke yeni bir iş birliği anlaşmasına imza attı.

Aachen Anlaşması, iki ülke arasında ekonomi, dış, savunma ve güvenlik politikalarının yanı sıra kültür, eğitim, araştırma, teknoloji, yapay zeka, ilkim ve çevre alanlarında iş birliğinin daha da geliştirilmesini amaçlıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 04:45 Kaynak: AA

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