NATO, AB'nin Belarus ile ilgili kararlarını memnuniyetle karşıladı - Son Dakika

NATO, AB'nin Belarus ile ilgili kararlarını memnuniyetle karşıladı

25.05.2021 11:42
NATO, AB'nin Belarus ile ilgili kararlarını memnuniyetle karşıladı, System.String[]

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bir yolcu uçağının bomba ihbarı gerekçesiyle indirildiği ve içindeki muhalif gazetecinin gözaltına alındığı Belarus hakkında AB'nin yaptırım kararlarını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bir yolcu uçağının bomba ihbarı gerekçesiyle indirildiği ve içindeki muhalif gazetecinin gözaltına alındığı Belarus hakkında AB'nin yaptırım kararlarını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Stoltenberg, Estonya Başbakanı Kaja Kallas ile NATO karargahındaki görüşmeleri hakkında basına açıklama yaptı.

Atina-Vilnius seferini yapan Ryanair'e ait yolcu uçağının 23 Mayıs'ta Belarus'a bomba ihbarı gerekçesiyle indirilmesi ve uçaktaki bir muhalif Belaruslu gazetecinin gözaltına alınmasına değinen Stoltenberg, olayı "kabul edilemez" şeklinde değerlendirdi.

Stoltenberg, "Bu bir devlet korsanlığıdır ve Minsk'teki rejimin temel demokratik haklara nasıl saldırdığının göstergesidir." dedi.

AB liderlerinin dün gece Belarus hakkında aldığı kararlara değinen Stoltenberg, bu kararları memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Stoltenberg, "Acil bir uluslararası soruşturma yürütülmelidir. Gazeteci Raman Prataseviç ve kız arkadaşı Sofia Sapega derhal serbest bırakılmalıdır." diye konuştu.

Görüşmede Rusya'nın da gündeme geldiğini aktaran Stoltenberg, bu ülkenin Ukrayna içinde ve çevresindeki askeri yığınağının bir kısmı geri çekilse de 10 binlerce askerin ve ciddi miktarda silahın bölgede kaldığını belirtti.

Stoltenberg, Rusya'nın Karadeniz'de seyrüseferi engellemeye çalıştığını, bunun bu ülkenin saldırgan davranış biçiminin bir örneği olduğunu vurguladı.

AB liderleri, dün geceki zirve toplantısında Belaruslu yetkilileri ve sektörel hedefleri içerecek yeni ekonomik yaptırımlar uygulanması için karar almıştı. Ayrıca AB'de kurulu hava yolu şirketlerinin Belarus üzerinden uçmaması çağrısı yapılmış, Belaruslu hava yolu şirketlerine AB hava sahasının yasaklanması, bu şirketlerin uçaklarının AB havaalanlarına erişiminin engellenmesi de istenmişti.

Jens Stoltenberg, Avrupa Birliği, Belarus, Bomba, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel NATO, AB'nin Belarus ile ilgili kararlarını memnuniyetle karşıladı - Son Dakika


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